- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
860 (68.74%)
Loss Trade:
391 (31.25%)
Best Trade:
22.72 USD
Worst Trade:
-89.44 USD
Profitto lordo:
3 540.37 USD (315 620 pips)
Perdita lorda:
-3 542.42 USD (320 469 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (75.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.44 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
65.76%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
676 (54.04%)
Short Trade:
575 (45.96%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-9.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-179.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.83 USD (6)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
71.05%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
234.29 USD
Massimale:
242.99 USD (116.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.49% (186.77 USD)
Per equità:
15.55% (41.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1187
|EURJPY
|39
|GBPUSD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|210
|EURJPY
|-160
|GBPUSD
|-52
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-4.1K
|EURJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.72 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.77 USD
Massima perdita consecutiva: -179.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 24
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 23
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 70
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 156
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 141
|
Ava-Real 1-MT5
|0.05 × 19
|
ICMarkets-MT5
|0.09 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|0.10 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.25 × 8
|
Coinexx-Live
|0.28 × 39
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.40 × 68
|
FxPro-MT5
|0.49 × 708
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
418
USD
USD
266
97%
1 251
68%
66%
0.99
-0.00
USD
USD
89%
1:200