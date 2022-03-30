SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FxPro
Luis Morishita

FxPro

Luis Morishita
0 recensioni
266 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -69%
FxPro-MT5
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 251
Profit Trade:
860 (68.74%)
Loss Trade:
391 (31.25%)
Best Trade:
22.72 USD
Worst Trade:
-89.44 USD
Profitto lordo:
3 540.37 USD (315 620 pips)
Perdita lorda:
-3 542.42 USD (320 469 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (75.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.44 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
65.76%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
676 (54.04%)
Short Trade:
575 (45.96%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-9.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-179.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.83 USD (6)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
71.05%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
234.29 USD
Massimale:
242.99 USD (116.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.49% (186.77 USD)
Per equità:
15.55% (41.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1187
EURJPY 39
GBPUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 210
EURJPY -160
GBPUSD -52
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -4.1K
EURJPY -1.8K
GBPUSD 1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.72 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.77 USD
Massima perdita consecutiva: -179.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 14
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 10
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.01 × 156
RoboForex-ECN
0.01 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
ICMarkets-MT5
0.09 × 34
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.25 × 8
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.49 × 708
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.17 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.26 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.28 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.30 04:53
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FxPro
30USD al mese
-69%
0
0
USD
418
USD
266
97%
1 251
68%
66%
0.99
-0.00
USD
89%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.