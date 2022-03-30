SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FxPro
Luis Morishita

FxPro

Luis Morishita
0 avis
266 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -69%
FxPro-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 251
Bénéfice trades:
860 (68.74%)
Perte trades:
391 (31.25%)
Meilleure transaction:
22.72 USD
Pire transaction:
-89.44 USD
Bénéfice brut:
3 540.37 USD (315 620 pips)
Perte brute:
-3 542.42 USD (320 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (75.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.44 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
65.76%
Charge de dépôt maximale:
12.20%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
676 (54.04%)
Courts trades:
575 (45.96%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 USD
Bénéfice moyen:
4.12 USD
Perte moyenne:
-9.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-179.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-179.83 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.86%
Prévision annuelle:
71.05%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
234.29 USD
Maximal:
242.99 USD (116.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.49% (186.77 USD)
Par fonds propres:
15.55% (41.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1187
EURJPY 39
GBPUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 210
EURJPY -160
GBPUSD -52
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -4.1K
EURJPY -1.8K
GBPUSD 1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.72 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +75.77 USD
Perte consécutive maximale: -179.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 14
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 10
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.01 × 156
RoboForex-ECN
0.01 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
ICMarkets-MT5
0.09 × 34
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.25 × 8
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.49 × 708
7 plus...
Aucun avis
2025.06.17 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.26 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.28 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.30 04:53
A large drawdown may occur on the account again
Copier

