Sinyaller / MetaTrader 4 / R Factor Weekend Trading 22 L Aggressive
Raphael Minato

R Factor Weekend Trading 22 L Aggressive

Raphael Minato
0 inceleme
195 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -69%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 653
Kârla kapanan işlemler:
3 294 (70.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 359 (29.21%)
En iyi işlem:
54.06 AUD
En kötü işlem:
-99.95 AUD
Brüt kâr:
16 001.86 AUD (418 184 pips)
Brüt zarar:
-16 000.84 AUD (372 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (210.05 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
331.55 AUD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
95.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 092 (44.96%)
Satış işlemleri:
2 561 (55.04%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 AUD
Ortalama kâr:
4.86 AUD
Ortalama zarar:
-11.77 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-179.79 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.30 AUD (9)
Aylık büyüme:
-46.54%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.33 AUD
Maksimum:
2 203.45 AUD (93.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.86% (2 201.29 AUD)
Varlığa göre:
45.16% (110.50 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 199
AUDCAD 176
EURGBP 162
NZDCAD 160
NZDCHF 158
USDSGD 158
EURCAD 156
EURNZD 156
EURAUD 156
EURSGD 155
AUDCHF 155
GBPNZD 153
GBPCAD 152
GBPCHF 152
EURCHF 149
AUDJPY 149
USDCAD 149
NZDJPY 148
GBPSGD 147
CADCHF 146
GBPAUD 146
AUDUSD 146
NZDUSD 145
CHFJPY 143
CADJPY 142
GBPJPY 142
EURJPY 136
USDJPY 133
USDCHF 131
EURUSD 127
GBPUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 68
AUDCAD 38
EURGBP 112
NZDCAD -18
NZDCHF -39
USDSGD 64
EURCAD -37
EURNZD 69
EURAUD 50
EURSGD 123
AUDCHF -79
GBPNZD -104
GBPCAD 1
GBPCHF -159
EURCHF 1
AUDJPY -148
USDCAD 111
NZDJPY 99
GBPSGD -242
CADCHF 52
GBPAUD 139
AUDUSD 118
NZDUSD 18
CHFJPY -104
CADJPY -210
GBPJPY 69
EURJPY -15
USDJPY 27
USDCHF -172
EURUSD 54
GBPUSD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 5.2K
AUDCAD 4.4K
EURGBP 3.8K
NZDCAD 523
NZDCHF 2.4K
USDSGD 3.5K
EURCAD 3.7K
EURNZD -819
EURAUD 5.4K
EURSGD 3.6K
AUDCHF 1.5K
GBPNZD -7.3K
GBPCAD 2.4K
GBPCHF 719
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2.8K
USDCAD 3.5K
NZDJPY 6.9K
GBPSGD -16K
CADCHF 2.9K
GBPAUD 5.3K
AUDUSD 4.5K
NZDUSD 1.5K
CHFJPY -7.3K
CADJPY 326
GBPJPY 4.1K
EURJPY 3.9K
USDJPY 2.1K
USDCHF -435
EURUSD 103
GBPUSD 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.06 AUD
En kötü işlem: -100 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +210.05 AUD
Maksimum ardışık zarar: -179.79 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 149
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.12 × 285
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 448
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
ICMarketsSC-Live09
0.24 × 84
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ForexTimeFXTM-ECN2
0.26 × 116
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.34 × 322
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 13
Tickmill-Live05
0.47 × 107
ICMarketsSC-Live05
0.47 × 290
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 67
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.99 × 2527
67 daha fazla...
R Factor Weekend Trading 22 L setup with aggressive settings
İnceleme yok
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.17% of days out of 1194 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.18 04:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.05 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 03:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.04.03 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.27 03:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.22 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.20 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.01.06 21:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.25 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.15 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.11.27 23:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.92% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
