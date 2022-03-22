- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
4 653
Kârla kapanan işlemler:
3 294 (70.79%)
Zararla kapanan işlemler:
1 359 (29.21%)
En iyi işlem:
54.06 AUD
En kötü işlem:
-99.95 AUD
Brüt kâr:
16 001.86 AUD (418 184 pips)
Brüt zarar:
-16 000.84 AUD (372 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (210.05 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
331.55 AUD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
95.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 092 (44.96%)
Satış işlemleri:
2 561 (55.04%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 AUD
Ortalama kâr:
4.86 AUD
Ortalama zarar:
-11.77 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-179.79 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.30 AUD (9)
Aylık büyüme:
-46.54%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.33 AUD
Maksimum:
2 203.45 AUD (93.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.86% (2 201.29 AUD)
Varlığa göre:
45.16% (110.50 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|199
|AUDCAD
|176
|EURGBP
|162
|NZDCAD
|160
|NZDCHF
|158
|USDSGD
|158
|EURCAD
|156
|EURNZD
|156
|EURAUD
|156
|EURSGD
|155
|AUDCHF
|155
|GBPNZD
|153
|GBPCAD
|152
|GBPCHF
|152
|EURCHF
|149
|AUDJPY
|149
|USDCAD
|149
|NZDJPY
|148
|GBPSGD
|147
|CADCHF
|146
|GBPAUD
|146
|AUDUSD
|146
|NZDUSD
|145
|CHFJPY
|143
|CADJPY
|142
|GBPJPY
|142
|EURJPY
|136
|USDJPY
|133
|USDCHF
|131
|EURUSD
|127
|GBPUSD
|126
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|68
|AUDCAD
|38
|EURGBP
|112
|NZDCAD
|-18
|NZDCHF
|-39
|USDSGD
|64
|EURCAD
|-37
|EURNZD
|69
|EURAUD
|50
|EURSGD
|123
|AUDCHF
|-79
|GBPNZD
|-104
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|-159
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|-148
|USDCAD
|111
|NZDJPY
|99
|GBPSGD
|-242
|CADCHF
|52
|GBPAUD
|139
|AUDUSD
|118
|NZDUSD
|18
|CHFJPY
|-104
|CADJPY
|-210
|GBPJPY
|69
|EURJPY
|-15
|USDJPY
|27
|USDCHF
|-172
|EURUSD
|54
|GBPUSD
|117
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|5.2K
|AUDCAD
|4.4K
|EURGBP
|3.8K
|NZDCAD
|523
|NZDCHF
|2.4K
|USDSGD
|3.5K
|EURCAD
|3.7K
|EURNZD
|-819
|EURAUD
|5.4K
|EURSGD
|3.6K
|AUDCHF
|1.5K
|GBPNZD
|-7.3K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPCHF
|719
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2.8K
|USDCAD
|3.5K
|NZDJPY
|6.9K
|GBPSGD
|-16K
|CADCHF
|2.9K
|GBPAUD
|5.3K
|AUDUSD
|4.5K
|NZDUSD
|1.5K
|CHFJPY
|-7.3K
|CADJPY
|326
|GBPJPY
|4.1K
|EURJPY
|3.9K
|USDJPY
|2.1K
|USDCHF
|-435
|EURUSD
|103
|GBPUSD
|2.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.06 AUD
En kötü işlem: -100 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +210.05 AUD
Maksimum ardışık zarar: -179.79 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|0.99 × 2527
R Factor Weekend Trading 22 L setup with aggressive settings
