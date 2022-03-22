SegnaliSezioni
Raphael Minato

R Factor Weekend Trading 22 L Aggressive

Raphael Minato
0 recensioni
195 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -69%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 653
Profit Trade:
3 294 (70.79%)
Loss Trade:
1 359 (29.21%)
Best Trade:
54.06 AUD
Worst Trade:
-99.95 AUD
Profitto lordo:
16 001.86 AUD (418 184 pips)
Perdita lorda:
-16 000.84 AUD (372 630 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (210.05 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
331.55 AUD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
10.85%
Massimo carico di deposito:
95.83%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 092 (44.96%)
Short Trade:
2 561 (55.04%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 AUD
Profitto medio:
4.86 AUD
Perdita media:
-11.77 AUD
Massime perdite consecutive:
13 (-179.79 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-615.30 AUD (9)
Crescita mensile:
-46.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.33 AUD
Massimale:
2 203.45 AUD (93.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.86% (2 201.29 AUD)
Per equità:
45.16% (110.50 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 199
AUDCAD 176
EURGBP 162
NZDCAD 160
NZDCHF 158
USDSGD 158
EURCAD 156
EURNZD 156
EURAUD 156
EURSGD 155
AUDCHF 155
GBPNZD 153
GBPCAD 152
GBPCHF 152
EURCHF 149
AUDJPY 149
USDCAD 149
NZDJPY 148
GBPSGD 147
CADCHF 146
GBPAUD 146
AUDUSD 146
NZDUSD 145
CHFJPY 143
CADJPY 142
GBPJPY 142
EURJPY 136
USDJPY 133
USDCHF 131
EURUSD 127
GBPUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 68
AUDCAD 38
EURGBP 112
NZDCAD -18
NZDCHF -39
USDSGD 64
EURCAD -37
EURNZD 69
EURAUD 50
EURSGD 123
AUDCHF -79
GBPNZD -104
GBPCAD 1
GBPCHF -159
EURCHF 1
AUDJPY -148
USDCAD 111
NZDJPY 99
GBPSGD -242
CADCHF 52
GBPAUD 139
AUDUSD 118
NZDUSD 18
CHFJPY -104
CADJPY -210
GBPJPY 69
EURJPY -15
USDJPY 27
USDCHF -172
EURUSD 54
GBPUSD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 5.2K
AUDCAD 4.4K
EURGBP 3.8K
NZDCAD 523
NZDCHF 2.4K
USDSGD 3.5K
EURCAD 3.7K
EURNZD -819
EURAUD 5.4K
EURSGD 3.6K
AUDCHF 1.5K
GBPNZD -7.3K
GBPCAD 2.4K
GBPCHF 719
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2.8K
USDCAD 3.5K
NZDJPY 6.9K
GBPSGD -16K
CADCHF 2.9K
GBPAUD 5.3K
AUDUSD 4.5K
NZDUSD 1.5K
CHFJPY -7.3K
CADJPY 326
GBPJPY 4.1K
EURJPY 3.9K
USDJPY 2.1K
USDCHF -435
EURUSD 103
GBPUSD 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.06 AUD
Worst Trade: -100 AUD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +210.05 AUD
Massima perdita consecutiva: -179.79 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 149
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.12 × 285
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 448
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
ICMarketsSC-Live09
0.24 × 84
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ForexTimeFXTM-ECN2
0.26 × 116
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.34 × 322
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 13
Tickmill-Live05
0.47 × 107
ICMarketsSC-Live05
0.47 × 290
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 67
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.99 × 2527
67 più
R Factor Weekend Trading 22 L setup with aggressive settings
Non ci sono recensioni
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.17% of days out of 1194 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.18 04:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.05 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 03:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.04.03 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.27 03:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.22 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.20 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.01.06 21:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.25 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.15 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.11.27 23:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.92% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
