SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / R Factor Weekend Trading 22 L Aggressive
Raphael Minato

R Factor Weekend Trading 22 L Aggressive

Raphael Minato
0 avis
194 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -69%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 651
Bénéfice trades:
3 292 (70.78%)
Perte trades:
1 359 (29.22%)
Meilleure transaction:
54.06 AUD
Pire transaction:
-99.95 AUD
Bénéfice brut:
16 000.77 AUD (418 063 pips)
Perte brute:
-16 000.84 AUD (372 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (210.05 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
331.55 AUD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
10.85%
Charge de dépôt maximale:
95.83%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
2 092 (44.98%)
Courts trades:
2 559 (55.02%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 AUD
Bénéfice moyen:
4.86 AUD
Perte moyenne:
-11.77 AUD
Pertes consécutives maximales:
13 (-179.79 AUD)
Perte consécutive maximale:
-615.30 AUD (9)
Croissance mensuelle:
-46.92%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.33 AUD
Maximal:
2 203.45 AUD (93.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.86% (2 201.29 AUD)
Par fonds propres:
45.16% (110.50 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 199
AUDCAD 175
EURGBP 162
NZDCAD 160
NZDCHF 158
USDSGD 158
EURCAD 156
EURNZD 156
EURAUD 156
EURSGD 155
AUDCHF 155
GBPNZD 153
GBPCAD 152
GBPCHF 152
EURCHF 149
AUDJPY 149
USDCAD 149
NZDJPY 148
GBPSGD 147
CADCHF 146
GBPAUD 146
AUDUSD 146
NZDUSD 145
CHFJPY 143
CADJPY 142
GBPJPY 141
EURJPY 136
USDJPY 133
USDCHF 131
EURUSD 127
GBPUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 68
AUDCAD 37
EURGBP 112
NZDCAD -18
NZDCHF -39
USDSGD 64
EURCAD -37
EURNZD 69
EURAUD 50
EURSGD 123
AUDCHF -79
GBPNZD -104
GBPCAD 1
GBPCHF -159
EURCHF 1
AUDJPY -148
USDCAD 111
NZDJPY 99
GBPSGD -242
CADCHF 52
GBPAUD 139
AUDUSD 118
NZDUSD 18
CHFJPY -104
CADJPY -210
GBPJPY 68
EURJPY -15
USDJPY 27
USDCHF -172
EURUSD 54
GBPUSD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 5.2K
AUDCAD 4.3K
EURGBP 3.8K
NZDCAD 523
NZDCHF 2.4K
USDSGD 3.5K
EURCAD 3.7K
EURNZD -819
EURAUD 5.4K
EURSGD 3.6K
AUDCHF 1.5K
GBPNZD -7.3K
GBPCAD 2.4K
GBPCHF 719
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2.8K
USDCAD 3.5K
NZDJPY 6.9K
GBPSGD -16K
CADCHF 2.9K
GBPAUD 5.3K
AUDUSD 4.5K
NZDUSD 1.5K
CHFJPY -7.3K
CADJPY 326
GBPJPY 4K
EURJPY 3.9K
USDJPY 2.1K
USDCHF -435
EURUSD 103
GBPUSD 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.06 AUD
Pire transaction: -100 AUD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +210.05 AUD
Perte consécutive maximale: -179.79 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 149
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.12 × 285
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 448
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
ICMarketsSC-Live09
0.24 × 84
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ForexTimeFXTM-ECN2
0.26 × 116
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.34 × 322
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 13
Tickmill-Live05
0.47 × 107
ICMarketsSC-Live05
0.47 × 290
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 67
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.99 × 2527
67 plus...
R Factor Weekend Trading 22 L setup with aggressive settings
Aucun avis
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.17% of days out of 1194 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.18 04:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.04 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.05 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 03:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.04.03 10:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.03 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.27 03:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.22 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.20 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.01.06 21:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.25 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.15 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.11.27 23:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.92% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
