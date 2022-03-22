- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 651
Bénéfice trades:
3 292 (70.78%)
Perte trades:
1 359 (29.22%)
Meilleure transaction:
54.06 AUD
Pire transaction:
-99.95 AUD
Bénéfice brut:
16 000.77 AUD (418 063 pips)
Perte brute:
-16 000.84 AUD (372 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (210.05 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
331.55 AUD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
10.85%
Charge de dépôt maximale:
95.83%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
2 092 (44.98%)
Courts trades:
2 559 (55.02%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.00 AUD
Bénéfice moyen:
4.86 AUD
Perte moyenne:
-11.77 AUD
Pertes consécutives maximales:
13 (-179.79 AUD)
Perte consécutive maximale:
-615.30 AUD (9)
Croissance mensuelle:
-46.92%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.33 AUD
Maximal:
2 203.45 AUD (93.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.86% (2 201.29 AUD)
Par fonds propres:
45.16% (110.50 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|199
|AUDCAD
|175
|EURGBP
|162
|NZDCAD
|160
|NZDCHF
|158
|USDSGD
|158
|EURCAD
|156
|EURNZD
|156
|EURAUD
|156
|EURSGD
|155
|AUDCHF
|155
|GBPNZD
|153
|GBPCAD
|152
|GBPCHF
|152
|EURCHF
|149
|AUDJPY
|149
|USDCAD
|149
|NZDJPY
|148
|GBPSGD
|147
|CADCHF
|146
|GBPAUD
|146
|AUDUSD
|146
|NZDUSD
|145
|CHFJPY
|143
|CADJPY
|142
|GBPJPY
|141
|EURJPY
|136
|USDJPY
|133
|USDCHF
|131
|EURUSD
|127
|GBPUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|68
|AUDCAD
|37
|EURGBP
|112
|NZDCAD
|-18
|NZDCHF
|-39
|USDSGD
|64
|EURCAD
|-37
|EURNZD
|69
|EURAUD
|50
|EURSGD
|123
|AUDCHF
|-79
|GBPNZD
|-104
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|-159
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|-148
|USDCAD
|111
|NZDJPY
|99
|GBPSGD
|-242
|CADCHF
|52
|GBPAUD
|139
|AUDUSD
|118
|NZDUSD
|18
|CHFJPY
|-104
|CADJPY
|-210
|GBPJPY
|68
|EURJPY
|-15
|USDJPY
|27
|USDCHF
|-172
|EURUSD
|54
|GBPUSD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|5.2K
|AUDCAD
|4.3K
|EURGBP
|3.8K
|NZDCAD
|523
|NZDCHF
|2.4K
|USDSGD
|3.5K
|EURCAD
|3.7K
|EURNZD
|-819
|EURAUD
|5.4K
|EURSGD
|3.6K
|AUDCHF
|1.5K
|GBPNZD
|-7.3K
|GBPCAD
|2.4K
|GBPCHF
|719
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2.8K
|USDCAD
|3.5K
|NZDJPY
|6.9K
|GBPSGD
|-16K
|CADCHF
|2.9K
|GBPAUD
|5.3K
|AUDUSD
|4.5K
|NZDUSD
|1.5K
|CHFJPY
|-7.3K
|CADJPY
|326
|GBPJPY
|4K
|EURJPY
|3.9K
|USDJPY
|2.1K
|USDCHF
|-435
|EURUSD
|103
|GBPUSD
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +54.06 AUD
Pire transaction: -100 AUD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +210.05 AUD
Perte consécutive maximale: -179.79 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.11 × 149
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.12 × 285
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.22 × 448
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
ICMarketsSC-Live09
|0.24 × 84
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.26 × 116
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live18
|0.34 × 322
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 13
|
Tickmill-Live05
|0.47 × 107
|
ICMarketsSC-Live05
|0.47 × 290
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 67
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|0.99 × 2527
67 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
R Factor Weekend Trading 22 L setup with aggressive settings
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-69%
0
0
USD
USD
153
AUD
AUD
194
100%
4 651
70%
11%
0.99
-0.00
AUD
AUD
94%
1:500