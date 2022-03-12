- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
658
Kârla kapanan işlemler:
574 (87.23%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (12.77%)
En iyi işlem:
18.23 EUR
En kötü işlem:
-55.68 EUR
Brüt kâr:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Brüt zarar:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (71.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
80.32 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
23.74%
Maks. mevduat yükü:
2.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
319 (48.48%)
Satış işlemleri:
339 (51.52%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
2.50 EUR
Ortalama zarar:
-16.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-91.65 EUR (5)
Aylık büyüme:
3.18%
Yıllık tahmin:
38.63%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.02 EUR
Maksimum:
198.52 EUR (17.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.05% (198.52 EUR)
Varlığa göre:
29.92% (312.48 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|184
|EURUSD+
|165
|AUDUSD+
|139
|USOUSD
|101
|NZDUSD+
|58
|USDCHF+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|-29
|EURUSD+
|38
|AUDUSD+
|-49
|USOUSD
|163
|NZDUSD+
|-50
|USDCHF+
|17
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|-2.5K
|EURUSD+
|7.3K
|AUDUSD+
|268
|USOUSD
|15K
|NZDUSD+
|302
|USDCHF+
|674
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.23 EUR
En kötü işlem: -56 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -91.65 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital.
In other words, before winning, the goal is to not loose.
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale.
Enjoy !
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
207
90%
658
87%
24%
1.05
0.12
EUR
EUR
30%
1:500