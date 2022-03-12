SinyallerBölümler
Benoit Arsac

Malori Algo Pool

Benoit Arsac
0 inceleme
Güvenilirlik
207 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 8%
VantageFX-Live 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
658
Kârla kapanan işlemler:
574 (87.23%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (12.77%)
En iyi işlem:
18.23 EUR
En kötü işlem:
-55.68 EUR
Brüt kâr:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Brüt zarar:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (71.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
80.32 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
23.74%
Maks. mevduat yükü:
2.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
319 (48.48%)
Satış işlemleri:
339 (51.52%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
2.50 EUR
Ortalama zarar:
-16.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-91.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-91.65 EUR (5)
Aylık büyüme:
3.18%
Yıllık tahmin:
38.63%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.02 EUR
Maksimum:
198.52 EUR (17.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.05% (198.52 EUR)
Varlığa göre:
29.92% (312.48 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 184
EURUSD+ 165
AUDUSD+ 139
USOUSD 101
NZDUSD+ 58
USDCHF+ 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ -29
EURUSD+ 38
AUDUSD+ -49
USOUSD 163
NZDUSD+ -50
USDCHF+ 17
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ -2.5K
EURUSD+ 7.3K
AUDUSD+ 268
USOUSD 15K
NZDUSD+ 302
USDCHF+ 674
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.23 EUR
En kötü işlem: -56 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -91.65 EUR

Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital. 
In other words, before winning, the goal is to not loose. 
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale. 

Enjoy !

www.malori.org

