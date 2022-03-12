Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital.

In other words, before winning, the goal is to not loose.

The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale.