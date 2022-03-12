SignauxSections
Benoit Arsac

Malori Algo Pool

Benoit Arsac
0 avis
Fiabilité
207 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2021 8%
VantageFX-Live 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
658
Bénéfice trades:
574 (87.23%)
Perte trades:
84 (12.77%)
Meilleure transaction:
18.23 EUR
Pire transaction:
-55.68 EUR
Bénéfice brut:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Perte brute:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (71.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
80.32 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
23.74%
Charge de dépôt maximale:
2.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
319 (48.48%)
Courts trades:
339 (51.52%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
2.50 EUR
Perte moyenne:
-16.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-91.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-91.65 EUR (5)
Croissance mensuelle:
3.18%
Prévision annuelle:
38.63%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.02 EUR
Maximal:
198.52 EUR (17.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.05% (198.52 EUR)
Par fonds propres:
29.92% (312.48 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 184
EURUSD+ 165
AUDUSD+ 139
USOUSD 101
NZDUSD+ 58
USDCHF+ 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ -29
EURUSD+ 38
AUDUSD+ -49
USOUSD 163
NZDUSD+ -50
USDCHF+ 17
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ -2.5K
EURUSD+ 7.3K
AUDUSD+ 268
USOUSD 15K
NZDUSD+ 302
USDCHF+ 674
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.23 EUR
Pire transaction: -56 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +71.24 EUR
Perte consécutive maximale: -91.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital. 
In other words, before winning, the goal is to not loose. 
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale. 

Enjoy !

www.malori.org

Aucun avis
2025.09.17 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 18:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
