Trades:
658
Bénéfice trades:
574 (87.23%)
Perte trades:
84 (12.77%)
Meilleure transaction:
18.23 EUR
Pire transaction:
-55.68 EUR
Bénéfice brut:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Perte brute:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (71.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
80.32 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
23.74%
Charge de dépôt maximale:
2.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
319 (48.48%)
Courts trades:
339 (51.52%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
2.50 EUR
Perte moyenne:
-16.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-91.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-91.65 EUR (5)
Croissance mensuelle:
3.18%
Prévision annuelle:
38.63%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.02 EUR
Maximal:
198.52 EUR (17.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.05% (198.52 EUR)
Par fonds propres:
29.92% (312.48 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|184
|EURUSD+
|165
|AUDUSD+
|139
|USOUSD
|101
|NZDUSD+
|58
|USDCHF+
|11
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|-29
|EURUSD+
|38
|AUDUSD+
|-49
|USOUSD
|163
|NZDUSD+
|-50
|USDCHF+
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|-2.5K
|EURUSD+
|7.3K
|AUDUSD+
|268
|USOUSD
|15K
|NZDUSD+
|302
|USDCHF+
|674
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18.23 EUR
Pire transaction: -56 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +71.24 EUR
Perte consécutive maximale: -91.65 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital.
In other words, before winning, the goal is to not loose.
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale.
Enjoy !
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
39 USD par mois
8%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
207
90%
658
87%
24%
1.05
0.12
EUR
EUR
30%
1:500