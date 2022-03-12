SegnaliSezioni
Benoit Arsac

Malori Algo Pool

Benoit Arsac
0 recensioni
Affidabilità
207 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2021 8%
VantageFX-Live 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
574 (87.23%)
Loss Trade:
84 (12.77%)
Best Trade:
18.23 EUR
Worst Trade:
-55.68 EUR
Profitto lordo:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Perdita lorda:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (71.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.32 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
23.74%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
319 (48.48%)
Short Trade:
339 (51.52%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
2.50 EUR
Perdita media:
-16.15 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-91.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-91.65 EUR (5)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
38.63%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.02 EUR
Massimale:
198.52 EUR (17.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.05% (198.52 EUR)
Per equità:
29.92% (312.48 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 184
EURUSD+ 165
AUDUSD+ 139
USOUSD 101
NZDUSD+ 58
USDCHF+ 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ -29
EURUSD+ 38
AUDUSD+ -49
USOUSD 163
NZDUSD+ -50
USDCHF+ 17
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ -2.5K
EURUSD+ 7.3K
AUDUSD+ 268
USOUSD 15K
NZDUSD+ 302
USDCHF+ 674
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.23 EUR
Worst Trade: -56 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +71.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -91.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital. 
In other words, before winning, the goal is to not loose. 
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale. 

Enjoy !

www.malori.org

Non ci sono recensioni
2025.09.17 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 18:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 17:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
