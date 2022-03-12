- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
574 (87.23%)
Loss Trade:
84 (12.77%)
Best Trade:
18.23 EUR
Worst Trade:
-55.68 EUR
Profitto lordo:
1 435.63 EUR (77 614 pips)
Perdita lorda:
-1 356.30 EUR (57 000 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (71.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.32 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
23.74%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
319 (48.48%)
Short Trade:
339 (51.52%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
2.50 EUR
Perdita media:
-16.15 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-91.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-91.65 EUR (5)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
38.63%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.02 EUR
Massimale:
198.52 EUR (17.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.05% (198.52 EUR)
Per equità:
29.92% (312.48 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|184
|EURUSD+
|165
|AUDUSD+
|139
|USOUSD
|101
|NZDUSD+
|58
|USDCHF+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD+
|-29
|EURUSD+
|38
|AUDUSD+
|-49
|USOUSD
|163
|NZDUSD+
|-50
|USDCHF+
|17
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD+
|-2.5K
|EURUSD+
|7.3K
|AUDUSD+
|268
|USOUSD
|15K
|NZDUSD+
|302
|USDCHF+
|674
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.23 EUR
Worst Trade: -56 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +71.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -91.65 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trades are generated by algorithms made by Malori Trading SA. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. Their primary objective is to protect the trader’s capital.
In other words, before winning, the goal is to not loose.
The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit. Each trade is protected with a stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale.
Enjoy !
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
207
90%
658
87%
24%
1.05
0.12
EUR
EUR
30%
1:500