İşlemler:
2 018
Kârla kapanan işlemler:
1 339 (66.35%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (33.65%)
En iyi işlem:
59.63 USD
En kötü işlem:
-69.80 USD
Brüt kâr:
2 654.81 USD (147 703 pips)
Brüt zarar:
-2 036.76 USD (104 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (39.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
30.30%
Maks. mevduat yükü:
37.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
913 (45.24%)
Satış işlemleri:
1 105 (54.76%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-11.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.64 USD (3)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.54 USD
Maksimum:
178.83 USD (19.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.49% (100.46 USD)
Varlığa göre:
55.97% (335.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|679
|GBPUSD
|576
|AUDCAD
|209
|USDJPY
|132
|AUDNZD
|107
|NZDCAD
|104
|USDCAD
|100
|AUDUSD
|59
|NZDUSD
|51
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|77
|GBPUSD
|-31
|AUDCAD
|360
|USDJPY
|22
|AUDNZD
|94
|NZDCAD
|106
|USDCAD
|-5
|AUDUSD
|-1
|NZDUSD
|-6
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.3K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|22K
|USDJPY
|4.3K
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|6.1K
|USDCAD
|284
|AUDUSD
|328
|NZDUSD
|-198
|XAUUSD
|20
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.63 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live24
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live07
|0.47 × 397
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 1409
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.88 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|0.90 × 30
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 53
|
ICMarketsSC-Live33
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|1.22 × 214
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
768%
0
0
USD
USD
644
USD
USD
190
99%
2 018
66%
30%
1.30
0.31
USD
USD
56%
1:500