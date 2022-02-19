Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 6 Alpari-Trade 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 9 FPMarketsLLC-Live 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live02 0.13 × 8 FusionMarkets-Demo 0.19 × 81 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 9 ICMarkets-Live24 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 26 EGlobal-Cent6 0.47 × 341 ICMarketsSC-Live07 0.47 × 397 TMGM.TradeMax-Live8 0.58 × 106 Axi-US06-Live 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.72 × 43 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 1409 VantageFX-Live 3 0.80 × 5 ICMarkets-Live17 0.88 × 24 BlueberryMarkets-Live 0.90 × 30 Longhorn-Real2 0.90 × 40 ICMarketsSC-Live23 1.02 × 53 ICMarketsSC-Live33 1.14 × 14 ICMarketsSC-Live24 1.22 × 214 66 daha fazla...