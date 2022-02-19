SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC
FEICHAO ZHAO

IC

FEICHAO ZHAO
0 inceleme
Güvenilirlik
190 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 768%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 018
Kârla kapanan işlemler:
1 339 (66.35%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (33.65%)
En iyi işlem:
59.63 USD
En kötü işlem:
-69.80 USD
Brüt kâr:
2 654.81 USD (147 703 pips)
Brüt zarar:
-2 036.76 USD (104 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (39.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
30.30%
Maks. mevduat yükü:
37.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
913 (45.24%)
Satış işlemleri:
1 105 (54.76%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-11.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.64 USD (3)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.54 USD
Maksimum:
178.83 USD (19.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.49% (100.46 USD)
Varlığa göre:
55.97% (335.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 679
GBPUSD 576
AUDCAD 209
USDJPY 132
AUDNZD 107
NZDCAD 104
USDCAD 100
AUDUSD 59
NZDUSD 51
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 77
GBPUSD -31
AUDCAD 360
USDJPY 22
AUDNZD 94
NZDCAD 106
USDCAD -5
AUDUSD -1
NZDUSD -6
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.3K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 22K
USDJPY 4.3K
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 6.1K
USDCAD 284
AUDUSD 328
NZDUSD -198
XAUUSD 20
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.63 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 397
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
Axi-US06-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1409
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
ICMarkets-Live17
0.88 × 24
BlueberryMarkets-Live
0.90 × 30
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 53
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live24
1.22 × 214
66 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 11:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.02 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 23:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.04 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
