FEICHAO ZHAO

IC

FEICHAO ZHAO
0 avis
Fiabilité
188 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 741%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 009
Bénéfice trades:
1 335 (66.45%)
Perte trades:
674 (33.55%)
Meilleure transaction:
59.63 USD
Pire transaction:
-69.80 USD
Bénéfice brut:
2 607.65 USD (146 575 pips)
Perte brute:
-2 009.44 USD (102 645 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (39.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
84.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
30.30%
Charge de dépôt maximale:
37.75%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
911 (45.35%)
Courts trades:
1 098 (54.65%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-2.98 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-11.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.60%
Prévision annuelle:
19.38%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.54 USD
Maximal:
178.83 USD (19.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.49% (100.46 USD)
Par fonds propres:
55.97% (335.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 679
GBPUSD 576
AUDCAD 209
USDJPY 132
NZDCAD 102
USDCAD 100
AUDNZD 100
AUDUSD 59
NZDUSD 51
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 77
GBPUSD -31
AUDCAD 360
USDJPY 22
NZDCAD 104
USDCAD -5
AUDNZD 77
AUDUSD -1
NZDUSD -6
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.3K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 22K
USDJPY 4.3K
NZDCAD 5.7K
USDCAD 284
AUDNZD 3.9K
AUDUSD 328
NZDUSD -198
XAUUSD 20
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.63 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +39.52 USD
Perte consécutive maximale: -11.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 397
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
Axi-US06-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1409
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
ICMarkets-Live17
0.88 × 24
BlueberryMarkets-Live
0.90 × 30
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 53
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live24
1.22 × 214
Aucun avis
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 11:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.02 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 23:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.04 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.