- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 009
Profit Trade:
1 335 (66.45%)
Loss Trade:
674 (33.55%)
Best Trade:
59.63 USD
Worst Trade:
-69.80 USD
Profitto lordo:
2 607.65 USD (146 575 pips)
Perdita lorda:
-2 009.44 USD (102 645 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (39.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
30.30%
Massimo carico di deposito:
37.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
911 (45.35%)
Short Trade:
1 098 (54.65%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.64 USD (3)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.38%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 USD
Massimale:
178.83 USD (19.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.49% (100.46 USD)
Per equità:
55.97% (335.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|679
|GBPUSD
|576
|AUDCAD
|209
|USDJPY
|132
|NZDCAD
|102
|USDCAD
|100
|AUDNZD
|100
|AUDUSD
|59
|NZDUSD
|51
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|77
|GBPUSD
|-31
|AUDCAD
|360
|USDJPY
|22
|NZDCAD
|104
|USDCAD
|-5
|AUDNZD
|77
|AUDUSD
|-1
|NZDUSD
|-6
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.3K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|22K
|USDJPY
|4.3K
|NZDCAD
|5.7K
|USDCAD
|284
|AUDNZD
|3.9K
|AUDUSD
|328
|NZDUSD
|-198
|XAUUSD
|20
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.63 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.52 USD
Massima perdita consecutiva: -11.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live24
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live07
|0.47 × 397
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 1409
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.88 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|0.90 × 30
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live23
|1.02 × 53
|
ICMarketsSC-Live33
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|1.22 × 214
66 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
741%
0
0
USD
USD
624
USD
USD
188
99%
2 009
66%
30%
1.29
0.30
USD
USD
56%
1:500