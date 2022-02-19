SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC
FEICHAO ZHAO

IC

FEICHAO ZHAO
0 recensioni
Affidabilità
188 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 741%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 009
Profit Trade:
1 335 (66.45%)
Loss Trade:
674 (33.55%)
Best Trade:
59.63 USD
Worst Trade:
-69.80 USD
Profitto lordo:
2 607.65 USD (146 575 pips)
Perdita lorda:
-2 009.44 USD (102 645 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (39.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
30.30%
Massimo carico di deposito:
37.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
911 (45.35%)
Short Trade:
1 098 (54.65%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.64 USD (3)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.38%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 USD
Massimale:
178.83 USD (19.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.49% (100.46 USD)
Per equità:
55.97% (335.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 679
GBPUSD 576
AUDCAD 209
USDJPY 132
NZDCAD 102
USDCAD 100
AUDNZD 100
AUDUSD 59
NZDUSD 51
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 77
GBPUSD -31
AUDCAD 360
USDJPY 22
NZDCAD 104
USDCAD -5
AUDNZD 77
AUDUSD -1
NZDUSD -6
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.3K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 22K
USDJPY 4.3K
NZDCAD 5.7K
USDCAD 284
AUDNZD 3.9K
AUDUSD 328
NZDUSD -198
XAUUSD 20
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.63 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.52 USD
Massima perdita consecutiva: -11.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.47 × 397
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
Axi-US06-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1409
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
ICMarkets-Live17
0.88 × 24
BlueberryMarkets-Live
0.90 × 30
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarketsSC-Live23
1.02 × 53
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live24
1.22 × 214
66 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 11:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.02 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.09 23:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.04 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC
30USD al mese
741%
0
0
USD
624
USD
188
99%
2 009
66%
30%
1.29
0.30
USD
56%
1:500
Copia

