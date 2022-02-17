SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Impulse eurusd
Iuliia Buznikova

Impulse eurusd

Iuliia Buznikova
0 inceleme
Güvenilirlik
187 hafta
1 / 10K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 899%
Alpari-Standard1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
260 (76.69%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (23.30%)
En iyi işlem:
1 120.14 USD
En kötü işlem:
-195.85 USD
Brüt kâr:
13 324.05 USD (69 419 pips)
Brüt zarar:
-4 014.11 USD (52 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (4 155.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 155.94 USD (33)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
76.59%
Maks. mevduat yükü:
74.17%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.97
Alış işlemleri:
239 (70.50%)
Satış işlemleri:
100 (29.50%)
Kâr faktörü:
3.32
Beklenen getiri:
27.46 USD
Ortalama kâr:
51.25 USD
Ortalama zarar:
-50.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-777.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-777.69 USD (5)
Aylık büyüme:
2.56%
Yıllık tahmin:
32.45%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
777.69 USD (15.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.62% (777.69 USD)
Varlığa göre:
91.15% (6 760.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 306
profit 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 5.2K
profit 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 17K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 120.14 USD
En kötü işlem: -196 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 155.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -777.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 25
Используются авторские антикризисные настройки.

Депозит от 1000 долларов.

Это автоматический инструмент для поиска трендовых движений. Основная его цель – распознать резкий «всплеск» цены. Именно на таких всплесках с продолжением движения робот будет зарабатывать. В случае ошибочного направления применяется система продвинутого локирования, которая превращает каждую убыточную сделку в комплексный доход.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .


İnceleme yok
2025.09.29 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.07 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 19:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 05:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 00:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 14:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.