- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|306
|profit
|33
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5.2K
|profit
|4.2K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|17K
|profit
|0
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 24
Используются авторские антикризисные настройки.
Депозит от 1000 долларов.
Это автоматический инструмент для поиска трендовых движений. Основная его цель – распознать резкий «всплеск» цены. Именно на таких всплесках с продолжением движения робот будет зарабатывать. В случае ошибочного направления применяется система продвинутого локирования, которая превращает каждую убыточную сделку в комплексный доход.
Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .
