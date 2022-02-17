SegnaliSezioni
Impulse eurusd
Iuliia Buznikova

Impulse eurusd

Iuliia Buznikova
0 recensioni
Affidabilità
187 settimane
1 / 11K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 899%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
260 (76.69%)
Loss Trade:
79 (23.30%)
Best Trade:
1 120.14 USD
Worst Trade:
-195.85 USD
Profitto lordo:
13 324.05 USD (69 419 pips)
Perdita lorda:
-4 014.11 USD (52 268 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4 155.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 155.94 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
76.59%
Massimo carico di deposito:
74.17%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.97
Long Trade:
239 (70.50%)
Short Trade:
100 (29.50%)
Fattore di profitto:
3.32
Profitto previsto:
27.46 USD
Profitto medio:
51.25 USD
Perdita media:
-50.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-777.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-777.69 USD (5)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
40.36%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
777.69 USD (15.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.62% (777.69 USD)
Per equità:
91.15% (6 760.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 306
profit 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5.2K
profit 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 17K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 120.14 USD
Worst Trade: -196 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 155.94 USD
Massima perdita consecutiva: -777.69 USD

Используются авторские антикризисные настройки.

Депозит от 1000 долларов.

Это автоматический инструмент для поиска трендовых движений. Основная его цель – распознать резкий «всплеск» цены. Именно на таких всплесках с продолжением движения робот будет зарабатывать. В случае ошибочного направления применяется система продвинутого локирования, которая превращает каждую убыточную сделку в комплексный доход.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Impulse eurusd
30USD al mese
899%
1
11K
USD
11K
USD
187
88%
339
76%
77%
3.31
27.46
USD
91%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.