Iuliia Buznikova

Impulse eurusd

Iuliia Buznikova
0 avis
Fiabilité
187 semaines
1 / 11K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 899%
Alpari-Standard1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
260 (76.69%)
Perte trades:
79 (23.30%)
Meilleure transaction:
1 120.14 USD
Pire transaction:
-195.85 USD
Bénéfice brut:
13 324.05 USD (69 419 pips)
Perte brute:
-4 014.11 USD (52 268 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (4 155.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 155.94 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
76.59%
Charge de dépôt maximale:
74.17%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.97
Longs trades:
239 (70.50%)
Courts trades:
100 (29.50%)
Facteur de profit:
3.32
Rendement attendu:
27.46 USD
Bénéfice moyen:
51.25 USD
Perte moyenne:
-50.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-777.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-777.69 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.18%
Prévision annuelle:
40.36%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
777.69 USD (15.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.62% (777.69 USD)
Par fonds propres:
91.15% (6 760.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 306
profit 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 5.2K
profit 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 17K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 120.14 USD
Pire transaction: -196 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 155.94 USD
Perte consécutive maximale: -777.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 23
290 plus...
Используются авторские антикризисные настройки.

Депозит от 1000 долларов.

Это автоматический инструмент для поиска трендовых движений. Основная его цель – распознать резкий «всплеск» цены. Именно на таких всплесках с продолжением движения робот будет зарабатывать. В случае ошибочного направления применяется система продвинутого локирования, которая превращает каждую убыточную сделку в комплексный доход.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .


Aucun avis
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.07 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 19:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 05:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 00:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.27 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 14:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
