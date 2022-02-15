- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 153
Kârla kapanan işlemler:
813 (37.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 340 (62.24%)
En iyi işlem:
961.93 USD
En kötü işlem:
-187.28 USD
Brüt kâr:
52 869.19 USD (1 054 135 pips)
Brüt zarar:
-51 926.48 USD (824 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 252.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 936.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.71%
Maks. mevduat yükü:
37.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
1 108 (51.46%)
Satış işlemleri:
1 045 (48.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
65.03 USD
Ortalama zarar:
-38.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 382.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 382.60 USD (17)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
3.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
935.91 USD
Maksimum:
9 010.38 USD (86.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.72% (8 965.21 USD)
Varlığa göre:
3.38% (169.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1357
|USDJPY
|276
|EURUSD
|262
|XAUUSD
|258
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-2.8K
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-789
|XAUUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|35K
|USDJPY
|36K
|EURUSD
|6.4K
|XAUUSD
|153K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +961.93 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +3 252.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 382.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Diversified portfolio of 10 systems trading across EURUSD, USDJPY, GBPJPY.
Robustness is my top priority during system development. Each system has passed stringent out-of-sample testing over 18 years.
A conservative 0.5% of account capital is risked per trade. Stop losses are always used.
Trading is fully automated, but monitored constantly.
İnceleme yok
