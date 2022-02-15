SinyallerBölümler
Weiheng Huang

Trading Tact

Weiheng Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
243 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 94%
Afterprime-Live AP
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 153
Kârla kapanan işlemler:
813 (37.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 340 (62.24%)
En iyi işlem:
961.93 USD
En kötü işlem:
-187.28 USD
Brüt kâr:
52 869.19 USD (1 054 135 pips)
Brüt zarar:
-51 926.48 USD (824 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 252.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 936.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.71%
Maks. mevduat yükü:
37.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
1 108 (51.46%)
Satış işlemleri:
1 045 (48.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
65.03 USD
Ortalama zarar:
-38.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 382.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 382.60 USD (17)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
3.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
935.91 USD
Maksimum:
9 010.38 USD (86.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.72% (8 965.21 USD)
Varlığa göre:
3.38% (169.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1357
USDJPY 276
EURUSD 262
XAUUSD 258
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -2.8K
USDJPY 3K
EURUSD -789
XAUUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 35K
USDJPY 36K
EURUSD 6.4K
XAUUSD 153K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +961.93 USD
En kötü işlem: -187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +3 252.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 382.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Pepperstone-Edge11
4.30 × 10
ICMarketsSC-Live24
8.33 × 9
Diversified portfolio of 10 systems trading across EURUSD, USDJPY, GBPJPY.

Robustness is my top priority during system development. Each system has passed stringent out-of-sample testing over 18 years.

A conservative 0.5% of account capital is risked per trade. Stop losses are always used.

Trading is fully automated, but monitored constantly.


İnceleme yok
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.03 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.30 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.16 17:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.16 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
