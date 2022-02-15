SegnaliSezioni
Weiheng Huang

Trading Tact

Weiheng Huang
0 recensioni
Affidabilità
243 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 94%
Afterprime-Live AP
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 153
Profit Trade:
813 (37.76%)
Loss Trade:
1 340 (62.24%)
Best Trade:
961.93 USD
Worst Trade:
-187.28 USD
Profitto lordo:
52 869.19 USD (1 054 135 pips)
Perdita lorda:
-51 926.48 USD (824 404 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 252.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 936.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.71%
Massimo carico di deposito:
37.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
1 108 (51.46%)
Short Trade:
1 045 (48.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
65.03 USD
Perdita media:
-38.75 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 382.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 382.60 USD (17)
Crescita mensile:
0.32%
Previsione annuale:
3.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
935.91 USD
Massimale:
9 010.38 USD (86.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.72% (8 965.21 USD)
Per equità:
3.38% (169.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 1357
USDJPY 276
EURUSD 262
XAUUSD 258
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -2.8K
USDJPY 3K
EURUSD -789
XAUUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 35K
USDJPY 36K
EURUSD 6.4K
XAUUSD 153K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +961.93 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +3 252.57 USD
Massima perdita consecutiva: -2 382.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Pepperstone-Edge11
4.30 × 10
ICMarketsSC-Live24
8.33 × 9
Diversified portfolio of 10 systems trading across EURUSD, USDJPY, GBPJPY.

Robustness is my top priority during system development. Each system has passed stringent out-of-sample testing over 18 years.

A conservative 0.5% of account capital is risked per trade. Stop losses are always used.

Trading is fully automated, but monitored constantly.


Non ci sono recensioni
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.03 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.30 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.16 17:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.16 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Tact
30USD al mese
94%
0
0
USD
6.6K
USD
243
100%
2 153
37%
54%
1.01
0.44
USD
34%
1:100
Copia

