- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 153
Profit Trade:
813 (37.76%)
Loss Trade:
1 340 (62.24%)
Best Trade:
961.93 USD
Worst Trade:
-187.28 USD
Profitto lordo:
52 869.19 USD (1 054 135 pips)
Perdita lorda:
-51 926.48 USD (824 404 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 252.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 936.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.71%
Massimo carico di deposito:
37.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
1 108 (51.46%)
Short Trade:
1 045 (48.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
65.03 USD
Perdita media:
-38.75 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-2 382.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 382.60 USD (17)
Crescita mensile:
0.32%
Previsione annuale:
3.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
935.91 USD
Massimale:
9 010.38 USD (86.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.72% (8 965.21 USD)
Per equità:
3.38% (169.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1357
|USDJPY
|276
|EURUSD
|262
|XAUUSD
|258
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-2.8K
|USDJPY
|3K
|EURUSD
|-789
|XAUUSD
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|35K
|USDJPY
|36K
|EURUSD
|6.4K
|XAUUSD
|153K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +961.93 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +3 252.57 USD
Massima perdita consecutiva: -2 382.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 9
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Pepperstone-Edge11
|4.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live24
|8.33 × 9
Diversified portfolio of 10 systems trading across EURUSD, USDJPY, GBPJPY.
Robustness is my top priority during system development. Each system has passed stringent out-of-sample testing over 18 years.
A conservative 0.5% of account capital is risked per trade. Stop losses are always used.
Trading is fully automated, but monitored constantly.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
94%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
243
100%
2 153
37%
54%
1.01
0.44
USD
USD
34%
1:100