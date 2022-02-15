SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Tact
Weiheng Huang

Trading Tact

Weiheng Huang
0 avis
Fiabilité
243 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 92%
Afterprime-Live AP
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 147
Bénéfice trades:
809 (37.68%)
Perte trades:
1 338 (62.32%)
Meilleure transaction:
961.93 USD
Pire transaction:
-187.28 USD
Bénéfice brut:
52 830.87 USD (1 052 900 pips)
Perte brute:
-51 925.08 USD (824 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 252.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 936.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
53.71%
Charge de dépôt maximale:
37.21%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
1 103 (51.37%)
Courts trades:
1 044 (48.63%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
65.30 USD
Perte moyenne:
-38.81 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-2 382.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 382.60 USD (17)
Croissance mensuelle:
-0.24%
Prévision annuelle:
-2.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
935.91 USD
Maximal:
9 010.38 USD (86.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.72% (8 965.21 USD)
Par fonds propres:
3.38% (169.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 1357
USDJPY 274
EURUSD 261
XAUUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -2.8K
USDJPY 3K
EURUSD -801
XAUUSD 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 35K
USDJPY 36K
EURUSD 6.3K
XAUUSD 152K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +961.93 USD
Pire transaction: -187 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +3 252.57 USD
Perte consécutive maximale: -2 382.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Afterprime-Live AP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Pepperstone-Edge11
4.30 × 10
ICMarketsSC-Live24
8.33 × 9
Diversified portfolio of 10 systems trading across EURUSD, USDJPY, GBPJPY.

Robustness is my top priority during system development. Each system has passed stringent out-of-sample testing over 18 years.

A conservative 0.5% of account capital is risked per trade. Stop losses are always used.

Trading is fully automated, but monitored constantly.


Aucun avis
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.03 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.30 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.16 17:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.16 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
