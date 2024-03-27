- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 24
Запрограммированный алгоритм позволяет правильно определять текущее состояние пары EUR/USD и открывать сделки прямо перед самой волной движения. В робот встроен механизм риск-менеджмента, благодаря которому объем торговых сделок будет увеличиваться по мере роста депозита без вашего участия.
Результативность торговли регулируется трейдером с большим стажем торговли.
После просадок производится настройка и корректировка алгоритма, чтобы не повторить их вновь.
Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .
This signal is underrated. Been following it for 1 year now and my account has increased substantially. I have tried many signals but this is one of the very few that I will be keeping. Provider is responsive with messages.
I feel that with this trade you will lose all your money and so will I.
Не для маленьких депозитов. Долгое удержание.
work well！