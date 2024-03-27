SinyallerBölümler
Iuliia Buznikova

Diver30m

Iuliia Buznikova
4 inceleme
Güvenilirlik
300 hafta
1 / 29K USD
büyüme başlangıcı: 2019 9 179%
Alpari-Standard1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 003
Kârla kapanan işlemler:
778 (77.56%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (22.43%)
En iyi işlem:
9 941.63 USD
En kötü işlem:
-3 420.45 USD
Brüt kâr:
250 020.18 USD (171 489 pips)
Brüt zarar:
-86 200.34 USD (104 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 942.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 627.22 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
57.06%
Maks. mevduat yükü:
79.53%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.62
Alış işlemleri:
320 (31.90%)
Satış işlemleri:
683 (68.10%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
163.33 USD
Ortalama kâr:
321.36 USD
Ortalama zarar:
-383.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12 025.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 025.94 USD (4)
Aylık büyüme:
3.49%
Yıllık tahmin:
45.52%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 025.94 USD (12.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.14% (986.04 USD)
Varlığa göre:
92.95% (64 473.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 997
PROFIT 5
profit 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 148K
PROFIT 14K
profit 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 68K
PROFIT 0
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 941.63 USD
En kötü işlem: -3 420 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 942.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 025.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 24
290 daha fazla...
Запрограммированный алгоритм позволяет правильно определять текущее состояние пары EUR/USD и открывать сделки прямо перед самой волной движения. В робот встроен механизм риск-менеджмента, благодаря которому объем торговых сделок будет увеличиваться по мере роста депозита без вашего участия.

Результативность торговли регулируется трейдером с большим стажем торговли.

После просадок производится настройка и корректировка алгоритма, чтобы не повторить их вновь.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .

Ortalama derecelendirme:
Metaxa667
856
Metaxa667 2024.03.27 10:56 
 

This signal is underrated. Been following it for 1 year now and my account has increased substantially. I have tried many signals but this is one of the very few that I will be keeping. Provider is responsive with messages.

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2023.07.13 21:09 
 

I feel that with this trade you will lose all your money and so will I.

Maksim Savitskii
206
Maksim Savitskii 2023.06.21 13:49 
 

Не для маленьких депозитов. Долгое удержание.

joye
227
joye 2023.03.08 23:48 
 

work well！

2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 00:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 16:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 17:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 18:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 07:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.16 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
