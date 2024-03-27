SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Diver30m
Iuliia Buznikova

Diver30m

Iuliia Buznikova
4 avis
Fiabilité
300 semaines
1 / 29K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 9 164%
Alpari-Standard1
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
777 (77.54%)
Perte trades:
225 (22.46%)
Meilleure transaction:
9 941.63 USD
Pire transaction:
-3 420.45 USD
Bénéfice brut:
249 768.85 USD (171 336 pips)
Perte brute:
-86 200.34 USD (104 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 942.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 627.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
57.06%
Charge de dépôt maximale:
79.53%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.60
Longs trades:
319 (31.84%)
Courts trades:
683 (68.16%)
Facteur de profit:
2.90
Rendement attendu:
163.24 USD
Bénéfice moyen:
321.45 USD
Perte moyenne:
-383.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12 025.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 025.94 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.59%
Prévision annuelle:
43.55%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
12 025.94 USD (12.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.14% (986.04 USD)
Par fonds propres:
92.95% (64 473.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 996
PROFIT 5
profit 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 148K
PROFIT 14K
profit 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 68K
PROFIT 0
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 941.63 USD
Pire transaction: -3 420 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 942.26 USD
Perte consécutive maximale: -12 025.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 23
290 plus...
Запрограммированный алгоритм позволяет правильно определять текущее состояние пары EUR/USD и открывать сделки прямо перед самой волной движения. В робот встроен механизм риск-менеджмента, благодаря которому объем торговых сделок будет увеличиваться по мере роста депозита без вашего участия.

Результативность торговли регулируется трейдером с большим стажем торговли.

После просадок производится настройка и корректировка алгоритма, чтобы не повторить их вновь.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .

Note moyenne:
Metaxa667
856
Metaxa667 2024.03.27 10:56 
 

This signal is underrated. Been following it for 1 year now and my account has increased substantially. I have tried many signals but this is one of the very few that I will be keeping. Provider is responsive with messages.

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2023.07.13 21:09 
 

I feel that with this trade you will lose all your money and so will I.

Maksim Savitskii
206
Maksim Savitskii 2023.06.21 13:49 
 

Не для маленьких депозитов. Долгое удержание.

joye
227
joye 2023.03.08 23:48 
 

work well！

