Iuliia Buznikova

Diver30m

Iuliia Buznikova
4 recensioni
Affidabilità
300 settimane
1 / 29K USD
crescita dal 2019 9 179%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 003
Profit Trade:
778 (77.56%)
Loss Trade:
225 (22.43%)
Best Trade:
9 941.63 USD
Worst Trade:
-3 420.45 USD
Profitto lordo:
250 020.18 USD (171 489 pips)
Perdita lorda:
-86 200.34 USD (104 882 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 942.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 627.22 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
57.06%
Massimo carico di deposito:
79.53%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.62
Long Trade:
320 (31.90%)
Short Trade:
683 (68.10%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
163.33 USD
Profitto medio:
321.36 USD
Perdita media:
-383.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12 025.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 025.94 USD (4)
Crescita mensile:
3.49%
Previsione annuale:
45.52%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 025.94 USD (12.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.14% (986.04 USD)
Per equità:
92.95% (64 473.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 997
PROFIT 5
profit 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 148K
PROFIT 14K
profit 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 68K
PROFIT 0
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 941.63 USD
Worst Trade: -3 420 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 942.26 USD
Massima perdita consecutiva: -12 025.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 24
290 più
Запрограммированный алгоритм позволяет правильно определять текущее состояние пары EUR/USD и открывать сделки прямо перед самой волной движения. В робот встроен механизм риск-менеджмента, благодаря которому объем торговых сделок будет увеличиваться по мере роста депозита без вашего участия.

Результативность торговли регулируется трейдером с большим стажем торговли.

После просадок производится настройка и корректировка алгоритма, чтобы не повторить их вновь.

Торговля на рынке Форекс по своей сути рискованна, и нет гарантии, что сигнал всегда будет достигать поставленной цели .

Valutazione media:
Metaxa667
856
Metaxa667 2024.03.27 10:56 
 

This signal is underrated. Been following it for 1 year now and my account has increased substantially. I have tried many signals but this is one of the very few that I will be keeping. Provider is responsive with messages.

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2023.07.13 21:09 
 

I feel that with this trade you will lose all your money and so will I.

Maksim Savitskii
206
Maksim Savitskii 2023.06.21 13:49 
 

Не для маленьких депозитов. Долгое удержание.

joye
227
joye 2023.03.08 23:48 
 

work well！

2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 00:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 16:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 14:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 17:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 07:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 18:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.17 07:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.16 17:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
