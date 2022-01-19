SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A Simple Breakout
Nguyen Le Hoang Tung

A Simple Breakout

Nguyen Le Hoang Tung
0 inceleme
Güvenilirlik
211 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 816%
XMGlobal-MT5 2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 763
Kârla kapanan işlemler:
978 (55.47%)
Zararla kapanan işlemler:
785 (44.53%)
En iyi işlem:
3 499.00 USD
En kötü işlem:
-3 668.00 USD
Brüt kâr:
361 197.56 USD (1 621 989 pips)
Brüt zarar:
-260 753.68 USD (1 422 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (49 536.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49 536.41 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
38.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
924 (52.41%)
Satış işlemleri:
839 (47.59%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
56.97 USD
Ortalama kâr:
369.32 USD
Ortalama zarar:
-332.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-22 178.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 562.92 USD (10)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 864.73 USD
Maksimum:
39 347.67 USD (128.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.66% (24.52 USD)
Varlığa göre:
27.38% (3 530.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYm# 946
GOLDm# 817
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYm# 49K
GOLDm# 51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYm# 121K
GOLDm# 78K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 499.00 USD
En kötü işlem: -3 668 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +49 536.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 178.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a modified box breakout strategy for GBPJPY and GOLD utilizing the Martingale system, please copy at your own risk!

I aim for a 5% profit per month, but given the market's unpredictability, the actual results may vary.

How to copy: https://www.mql5.com/en/forum/336422

Should you have any questions, please don't hesitate to contact me.
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
