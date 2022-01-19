- Büyüme
İşlemler:
1 763
Kârla kapanan işlemler:
978 (55.47%)
Zararla kapanan işlemler:
785 (44.53%)
En iyi işlem:
3 499.00 USD
En kötü işlem:
-3 668.00 USD
Brüt kâr:
361 197.56 USD (1 621 989 pips)
Brüt zarar:
-260 753.68 USD (1 422 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (49 536.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49 536.41 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
38.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
924 (52.41%)
Satış işlemleri:
839 (47.59%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
56.97 USD
Ortalama kâr:
369.32 USD
Ortalama zarar:
-332.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-22 178.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26 562.92 USD (10)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 864.73 USD
Maksimum:
39 347.67 USD (128.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.66% (24.52 USD)
Varlığa göre:
27.38% (3 530.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|946
|GOLDm#
|817
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPYm#
|49K
|GOLDm#
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPYm#
|121K
|GOLDm#
|78K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +3 499.00 USD
En kötü işlem: -3 668 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +49 536.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 178.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a modified box breakout strategy for GBPJPY and GOLD utilizing the Martingale system, please copy at your own risk!
I aim for a 5% profit per month, but given the market's unpredictability, the actual results may vary.
How to copy: https://www.mql5.com/en/forum/336422Should you have any questions, please don't hesitate to contact me.
İnceleme yok
