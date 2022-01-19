SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / A Simple Breakout
Nguyen Le Hoang Tung

A Simple Breakout

Nguyen Le Hoang Tung
0 recensioni
Affidabilità
211 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 816%
XMGlobal-MT5 2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 763
Profit Trade:
978 (55.47%)
Loss Trade:
785 (44.53%)
Best Trade:
3 499.00 USD
Worst Trade:
-3 668.00 USD
Profitto lordo:
361 197.56 USD (1 621 989 pips)
Perdita lorda:
-260 753.68 USD (1 422 853 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (49 536.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49 536.41 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
38.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
924 (52.41%)
Short Trade:
839 (47.59%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
56.97 USD
Profitto medio:
369.32 USD
Perdita media:
-332.17 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-22 178.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 562.92 USD (10)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 864.73 USD
Massimale:
39 347.67 USD (128.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.66% (24.52 USD)
Per equità:
27.38% (3 530.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYm# 946
GOLDm# 817
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYm# 49K
GOLDm# 51K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYm# 121K
GOLDm# 78K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 499.00 USD
Worst Trade: -3 668 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +49 536.41 USD
Massima perdita consecutiva: -22 178.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a modified box breakout strategy for GBPJPY and GOLD utilizing the Martingale system, please copy at your own risk!

I aim for a 5% profit per month, but given the market's unpredictability, the actual results may vary.

How to copy: https://www.mql5.com/en/forum/336422

Should you have any questions, please don't hesitate to contact me.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.26 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 13:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.29 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.17 04:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.12 19:06
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.18 21:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.24 14:54
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A Simple Breakout
30USD al mese
816%
0
0
USD
183K
USD
211
0%
1 763
55%
94%
1.38
56.97
USD
52%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.