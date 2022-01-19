- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 763
Profit Trade:
978 (55.47%)
Loss Trade:
785 (44.53%)
Best Trade:
3 499.00 USD
Worst Trade:
-3 668.00 USD
Profitto lordo:
361 197.56 USD (1 621 989 pips)
Perdita lorda:
-260 753.68 USD (1 422 853 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (49 536.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49 536.41 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
38.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
924 (52.41%)
Short Trade:
839 (47.59%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
56.97 USD
Profitto medio:
369.32 USD
Perdita media:
-332.17 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-22 178.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 562.92 USD (10)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 864.73 USD
Massimale:
39 347.67 USD (128.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.66% (24.52 USD)
Per equità:
27.38% (3 530.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|946
|GOLDm#
|817
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPYm#
|49K
|GOLDm#
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPYm#
|121K
|GOLDm#
|78K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 499.00 USD
Worst Trade: -3 668 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +49 536.41 USD
Massima perdita consecutiva: -22 178.12 USD
This is a modified box breakout strategy for GBPJPY and GOLD utilizing the Martingale system, please copy at your own risk!
I aim for a 5% profit per month, but given the market's unpredictability, the actual results may vary.
How to copy: https://www.mql5.com/en/forum/336422Should you have any questions, please don't hesitate to contact me.
