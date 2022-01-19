- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 763
Bénéfice trades:
978 (55.47%)
Perte trades:
785 (44.53%)
Meilleure transaction:
3 499.00 USD
Pire transaction:
-3 668.00 USD
Bénéfice brut:
361 197.56 USD (1 621 989 pips)
Perte brute:
-260 753.68 USD (1 422 853 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (49 536.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49 536.41 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
93.86%
Charge de dépôt maximale:
38.58%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
924 (52.41%)
Courts trades:
839 (47.59%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
56.97 USD
Bénéfice moyen:
369.32 USD
Perte moyenne:
-332.17 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-22 178.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-26 562.92 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 864.73 USD
Maximal:
39 347.67 USD (128.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.66% (24.52 USD)
Par fonds propres:
27.38% (3 530.83 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|946
|GOLDm#
|817
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPYm#
|49K
|GOLDm#
|51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPYm#
|121K
|GOLDm#
|78K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 499.00 USD
Pire transaction: -3 668 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +49 536.41 USD
Perte consécutive maximale: -22 178.12 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is a modified box breakout strategy for GBPJPY and GOLD utilizing the Martingale system, please copy at your own risk!
I aim for a 5% profit per month, but given the market's unpredictability, the actual results may vary.
How to copy: https://www.mql5.com/en/forum/336422Should you have any questions, please don't hesitate to contact me.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
816%
0
0
USD
USD
183K
USD
USD
211
0%
1 763
55%
94%
1.38
56.97
USD
USD
52%
1:200