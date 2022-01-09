SinyallerBölümler
Mr Nisit Noijeam

Oilman

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
202 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 318%
Axi-US09-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
791
Kârla kapanan işlemler:
760 (96.08%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (3.92%)
En iyi işlem:
767.94 USD
En kötü işlem:
-209.91 USD
Brüt kâr:
10 052.74 USD (1 210 207 pips)
Brüt zarar:
-561.77 USD (101 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
219 (5 064.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 064.84 USD (219)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
92.70%
Maks. mevduat yükü:
7.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
19.85
Alış işlemleri:
779 (98.48%)
Satış işlemleri:
12 (1.52%)
Kâr faktörü:
17.89
Beklenen getiri:
12.00 USD
Ortalama kâr:
13.23 USD
Ortalama zarar:
-18.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-478.11 USD (6)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
14.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
208.23 USD
Maksimum:
478.11 USD (4.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.66% (478.11 USD)
Varlığa göre:
42.40% (2 073.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 599
WTI.fs 84
CHINA50.fs 56
Meta+ 27
Tesla+ 14
Coinbase+ 5
BTCUSD 3
AUDCHF.pro 1
XAUUSD.pro 1
AAL+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 4.6K
WTI.fs 2.1K
CHINA50.fs 43
Meta+ 1.5K
Tesla+ 1K
Coinbase+ 114
BTCUSD 6
AUDCHF.pro 0
XAUUSD.pro 0
AAL+ 33
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 562K
WTI.fs 14K
CHINA50.fs 431K
Meta+ 16K
Tesla+ 10K
Coinbase+ 1.8K
BTCUSD 63K
AUDCHF.pro -2
XAUUSD.pro -20
AAL+ 134
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +767.94 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 219
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5 064.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Oilman
Ayda 50 USD
318%
0
0
USD
4.7K
USD
202
0%
791
96%
93%
17.89
12.00
USD
42%
1:200
