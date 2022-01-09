SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Oilman
Mr Nisit Noijeam

Oilman

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
202 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2021 318%
Axi-US09-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
791
Profit Trade:
760 (96.08%)
Loss Trade:
31 (3.92%)
Best Trade:
767.94 USD
Worst Trade:
-209.91 USD
Profitto lordo:
10 052.74 USD (1 210 207 pips)
Perdita lorda:
-561.77 USD (101 135 pips)
Vincite massime consecutive:
219 (5 064.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 064.84 USD (219)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
92.70%
Massimo carico di deposito:
7.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
19.85
Long Trade:
779 (98.48%)
Short Trade:
12 (1.52%)
Fattore di profitto:
17.89
Profitto previsto:
12.00 USD
Profitto medio:
13.23 USD
Perdita media:
-18.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-478.11 USD (6)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
208.23 USD
Massimale:
478.11 USD (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (478.11 USD)
Per equità:
42.40% (2 073.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 599
WTI.fs 84
CHINA50.fs 56
Meta+ 27
Tesla+ 14
Coinbase+ 5
BTCUSD 3
AUDCHF.pro 1
XAUUSD.pro 1
AAL+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 4.6K
WTI.fs 2.1K
CHINA50.fs 43
Meta+ 1.5K
Tesla+ 1K
Coinbase+ 114
BTCUSD 6
AUDCHF.pro 0
XAUUSD.pro 0
AAL+ 33
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 562K
WTI.fs 14K
CHINA50.fs 431K
Meta+ 16K
Tesla+ 10K
Coinbase+ 1.8K
BTCUSD 63K
AUDCHF.pro -2
XAUUSD.pro -20
AAL+ 134
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +767.94 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 219
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5 064.84 USD
Massima perdita consecutiva: -3.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 10:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Oilman
50USD al mese
318%
0
0
USD
4.7K
USD
202
0%
791
96%
93%
17.89
12.00
USD
42%
1:200
Copia

