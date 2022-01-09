- Crescita
Trade:
791
Profit Trade:
760 (96.08%)
Loss Trade:
31 (3.92%)
Best Trade:
767.94 USD
Worst Trade:
-209.91 USD
Profitto lordo:
10 052.74 USD (1 210 207 pips)
Perdita lorda:
-561.77 USD (101 135 pips)
Vincite massime consecutive:
219 (5 064.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 064.84 USD (219)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
92.70%
Massimo carico di deposito:
7.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
19.85
Long Trade:
779 (98.48%)
Short Trade:
12 (1.52%)
Fattore di profitto:
17.89
Profitto previsto:
12.00 USD
Profitto medio:
13.23 USD
Perdita media:
-18.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-478.11 USD (6)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
208.23 USD
Massimale:
478.11 USD (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (478.11 USD)
Per equità:
42.40% (2 073.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|599
|WTI.fs
|84
|CHINA50.fs
|56
|Meta+
|27
|Tesla+
|14
|Coinbase+
|5
|BTCUSD
|3
|AUDCHF.pro
|1
|XAUUSD.pro
|1
|AAL+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|4.6K
|WTI.fs
|2.1K
|CHINA50.fs
|43
|Meta+
|1.5K
|Tesla+
|1K
|Coinbase+
|114
|BTCUSD
|6
|AUDCHF.pro
|0
|XAUUSD.pro
|0
|AAL+
|33
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|562K
|WTI.fs
|14K
|CHINA50.fs
|431K
|Meta+
|16K
|Tesla+
|10K
|Coinbase+
|1.8K
|BTCUSD
|63K
|AUDCHF.pro
|-2
|XAUUSD.pro
|-20
|AAL+
|134
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|3.01 × 168
