Mr Nisit Noijeam

Oilman

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
202 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2021 317%
Axi-US09-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
789
Bénéfice trades:
758 (96.07%)
Perte trades:
31 (3.93%)
Meilleure transaction:
767.94 USD
Pire transaction:
-209.91 USD
Bénéfice brut:
10 045.47 USD (1 208 717 pips)
Perte brute:
-561.77 USD (101 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
219 (5 064.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 064.84 USD (219)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
92.70%
Charge de dépôt maximale:
7.90%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
19.84
Longs trades:
777 (98.48%)
Courts trades:
12 (1.52%)
Facteur de profit:
17.88
Rendement attendu:
12.02 USD
Bénéfice moyen:
13.25 USD
Perte moyenne:
-18.12 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-3.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-478.11 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.01%
Prévision annuelle:
12.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
208.23 USD
Maximal:
478.11 USD (4.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.66% (478.11 USD)
Par fonds propres:
42.40% (2 073.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 597
WTI.fs 84
CHINA50.fs 56
Meta+ 27
Tesla+ 14
Coinbase+ 5
BTCUSD 3
AUDCHF.pro 1
XAUUSD.pro 1
AAL+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 4.6K
WTI.fs 2.1K
CHINA50.fs 43
Meta+ 1.5K
Tesla+ 1K
Coinbase+ 114
BTCUSD 6
AUDCHF.pro 0
XAUUSD.pro 0
AAL+ 33
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 561K
WTI.fs 14K
CHINA50.fs 431K
Meta+ 16K
Tesla+ 10K
Coinbase+ 1.8K
BTCUSD 63K
AUDCHF.pro -2
XAUUSD.pro -20
AAL+ 134
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +767.94 USD
Pire transaction: -210 USD
Gains consécutifs maximales: 219
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +5 064.84 USD
Perte consécutive maximale: -3.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.