- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 148
Kârla kapanan işlemler:
4 664 (57.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 484 (42.76%)
En iyi işlem:
239 155.84 USD
En kötü işlem:
-156 519.00 USD
Brüt kâr:
23 970 512.77 USD (999 156 pips)
Brüt zarar:
-16 150 360.50 USD (735 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (338.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461 336.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
80.01%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
18.17
Alış işlemleri:
4 354 (53.44%)
Satış işlemleri:
3 794 (46.56%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
959.76 USD
Ortalama kâr:
5 139.48 USD
Ortalama zarar:
-4 635.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-1 000.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334 455.10 USD (5)
Aylık büyüme:
41.08%
Yıllık tahmin:
498.48%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 021.94 USD
Maksimum:
430 412.76 USD (9.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.04% (379 774.74 USD)
Varlığa göre:
22.82% (36 578.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2890
|USDJPY
|1915
|XAUUSD
|1306
|GBPUSD
|1091
|GBPJPY
|207
|USDCAD
|116
|NZDCAD
|104
|CADJPY
|90
|AUDCAD
|88
|EURJPY
|88
|AUDNZD
|73
|AUDJPY
|41
|EURCAD
|34
|EURGBP
|17
|AUDUSD
|15
|EURCHF
|14
|NZDUSD
|14
|GBPCAD
|11
|USDCHF
|10
|CADCHF
|10
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.9M
|USDJPY
|2.2M
|XAUUSD
|3.5M
|GBPUSD
|448K
|GBPJPY
|-67K
|USDCAD
|-42K
|NZDCAD
|-18K
|CADJPY
|55K
|AUDCAD
|2.5K
|EURJPY
|-114K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDJPY
|-18K
|EURCAD
|-1.3K
|EURGBP
|288
|AUDUSD
|1.1K
|EURCHF
|-3.9K
|NZDUSD
|-6.8K
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-102
|GBPAUD
|-1.6K
|EURAUD
|-2.1K
|GBPCHF
|-71
|AUDCHF
|97
|NZDCHF
|97
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.1K
|USDJPY
|50K
|XAUUSD
|226K
|GBPUSD
|-10K
|GBPJPY
|-1.6K
|USDCAD
|-14K
|NZDCAD
|-5.1K
|CADJPY
|7.3K
|AUDCAD
|5.3K
|EURJPY
|-2.8K
|AUDNZD
|799
|AUDJPY
|-1.4K
|EURCAD
|2.4K
|EURGBP
|809
|AUDUSD
|727
|EURCHF
|-366
|NZDUSD
|-540
|GBPCAD
|1.9K
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-841
|GBPAUD
|-416
|EURAUD
|-565
|GBPCHF
|-8
|AUDCHF
|100
|NZDCHF
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +239 155.84 USD
En kötü işlem: -156 519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +338.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 000.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "USKMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 8
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OxSecurities-Live-2
|0.51 × 43
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 4
|
UeeInternational-Live
|1.09 × 114
|
VantageInternational-Live 20
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|1.58 × 26
|
ICMarketsSC-Live10
|1.89 × 35
|
MEXAtlantic-Real
|2.33 × 9
|
FPMarkets-Live
|3.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|3.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|3.61 × 79
|
FPMarkets-Live2
|3.74 × 31
|
VantageInternational-Live 12
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 8
|
WindsorBrokers-REAL2
|4.33 × 3
|
FXCM-USDReal03
|4.35 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|4.44 × 826
|
Pepperstone-Edge11
|4.75 × 4
|
Exness-Real7
|5.17 × 18
|
AlgoGlobal-Real
|5.27 × 41
|
FXCM-CADReal01
|5.84 × 741
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98 455%
11
29K
USD
USD
4.4M
USD
USD
222
99%
8 148
57%
34%
1.48
959.76
USD
USD
76%
1:500
Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)
The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.
2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı