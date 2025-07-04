SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / My Thor strategy s38
Feng Ming Zhang

My Thor strategy s38

Feng Ming Zhang
4 inceleme
Güvenilirlik
222 hafta
11 / 29K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 98 455%
USKMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 148
Kârla kapanan işlemler:
4 664 (57.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 484 (42.76%)
En iyi işlem:
239 155.84 USD
En kötü işlem:
-156 519.00 USD
Brüt kâr:
23 970 512.77 USD (999 156 pips)
Brüt zarar:
-16 150 360.50 USD (735 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (338.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461 336.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
80.01%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
18.17
Alış işlemleri:
4 354 (53.44%)
Satış işlemleri:
3 794 (46.56%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
959.76 USD
Ortalama kâr:
5 139.48 USD
Ortalama zarar:
-4 635.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-1 000.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334 455.10 USD (5)
Aylık büyüme:
41.08%
Yıllık tahmin:
498.48%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 021.94 USD
Maksimum:
430 412.76 USD (9.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.04% (379 774.74 USD)
Varlığa göre:
22.82% (36 578.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2890
USDJPY 1915
XAUUSD 1306
GBPUSD 1091
GBPJPY 207
USDCAD 116
NZDCAD 104
CADJPY 90
AUDCAD 88
EURJPY 88
AUDNZD 73
AUDJPY 41
EURCAD 34
EURGBP 17
AUDUSD 15
EURCHF 14
NZDUSD 14
GBPCAD 11
USDCHF 10
CADCHF 10
GBPAUD 5
EURAUD 5
GBPCHF 2
AUDCHF 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.9M
USDJPY 2.2M
XAUUSD 3.5M
GBPUSD 448K
GBPJPY -67K
USDCAD -42K
NZDCAD -18K
CADJPY 55K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -114K
AUDNZD 1.4K
AUDJPY -18K
EURCAD -1.3K
EURGBP 288
AUDUSD 1.1K
EURCHF -3.9K
NZDUSD -6.8K
GBPCAD 288
USDCHF 1.2K
CADCHF -102
GBPAUD -1.6K
EURAUD -2.1K
GBPCHF -71
AUDCHF 97
NZDCHF 97
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.1K
USDJPY 50K
XAUUSD 226K
GBPUSD -10K
GBPJPY -1.6K
USDCAD -14K
NZDCAD -5.1K
CADJPY 7.3K
AUDCAD 5.3K
EURJPY -2.8K
AUDNZD 799
AUDJPY -1.4K
EURCAD 2.4K
EURGBP 809
AUDUSD 727
EURCHF -366
NZDUSD -540
GBPCAD 1.9K
USDCHF 1.2K
CADCHF -841
GBPAUD -416
EURAUD -565
GBPCHF -8
AUDCHF 100
NZDCHF 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239 155.84 USD
En kötü işlem: -156 519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +338.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 000.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "USKMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Swissquote-Live1
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 8
TopFXSC-Live Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
OxSecurities-Live-2
0.51 × 43
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.00 × 4
UeeInternational-Live
1.09 × 114
VantageInternational-Live 20
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.58 × 26
ICMarketsSC-Live10
1.89 × 35
MEXAtlantic-Real
2.33 × 9
FPMarkets-Live
3.30 × 10
ICMarketsSC-Live05
3.50 × 2
Tickmill-Live04
3.61 × 79
FPMarkets-Live2
3.74 × 31
VantageInternational-Live 12
4.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 8
WindsorBrokers-REAL2
4.33 × 3
FXCM-USDReal03
4.35 × 17
ICMarketsSC-Live25
4.44 × 826
Pepperstone-Edge11
4.75 × 4
Exness-Real7
5.17 × 18
AlgoGlobal-Real
5.27 × 41
FXCM-CADReal01
5.84 × 741
52 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Alex Roter
95
Alex Roter 2025.07.04 10:58 
 

Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)

Hugu beraht
2194
Hugu beraht 2025.07.03 14:52 
 

The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.

Shi Dan Qiu
1300
Shi Dan Qiu 2024.11.29 16:55  (2024.11.29 16:55 değiştirildi) 
 

2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评

Seong Jin Park
149
Seong Jin Park 2022.09.30 23:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

2025.06.28 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.26 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.20 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.01 14:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.16 11:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 18:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
