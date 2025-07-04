- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
8 129
Profit Trade:
4 651 (57.21%)
Loss Trade:
3 478 (42.79%)
Best Trade:
239 155.84 USD
Worst Trade:
-58 195.27 USD
Profitto lordo:
23 470 353.25 USD (987 506 pips)
Perdita lorda:
-15 793 478.05 USD (730 238 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (338.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457 922.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
80.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
17.84
Long Trade:
4 337 (53.35%)
Short Trade:
3 792 (46.65%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
944.38 USD
Profitto medio:
5 046.30 USD
Perdita media:
-4 540.97 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-1 000.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201 232.61 USD (11)
Crescita mensile:
39.18%
Previsione annuale:
473.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 021.94 USD
Massimale:
430 412.76 USD (9.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.04% (379 774.74 USD)
Per equità:
22.82% (36 578.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2884
|USDJPY
|1913
|XAUUSD
|1295
|GBPUSD
|1091
|GBPJPY
|207
|USDCAD
|116
|NZDCAD
|104
|CADJPY
|90
|AUDCAD
|88
|EURJPY
|88
|AUDNZD
|73
|AUDJPY
|41
|EURCAD
|34
|EURGBP
|17
|AUDUSD
|15
|EURCHF
|14
|NZDUSD
|14
|GBPCAD
|11
|USDCHF
|10
|CADCHF
|10
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.9M
|USDJPY
|2.2M
|XAUUSD
|3.3M
|GBPUSD
|448K
|GBPJPY
|-67K
|USDCAD
|-42K
|NZDCAD
|-18K
|CADJPY
|55K
|AUDCAD
|2.5K
|EURJPY
|-114K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDJPY
|-18K
|EURCAD
|-1.3K
|EURGBP
|288
|AUDUSD
|1.1K
|EURCHF
|-3.9K
|NZDUSD
|-6.8K
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-102
|GBPAUD
|-1.6K
|EURAUD
|-2.1K
|GBPCHF
|-71
|AUDCHF
|97
|NZDCHF
|97
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.4K
|USDJPY
|50K
|XAUUSD
|220K
|GBPUSD
|-10K
|GBPJPY
|-1.6K
|USDCAD
|-14K
|NZDCAD
|-5.1K
|CADJPY
|7.3K
|AUDCAD
|5.3K
|EURJPY
|-2.8K
|AUDNZD
|799
|AUDJPY
|-1.4K
|EURCAD
|2.4K
|EURGBP
|809
|AUDUSD
|727
|EURCHF
|-366
|NZDUSD
|-540
|GBPCAD
|1.9K
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-841
|GBPAUD
|-416
|EURAUD
|-565
|GBPCHF
|-8
|AUDCHF
|100
|NZDCHF
|100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +239 155.84 USD
Worst Trade: -58 195 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +338.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 000.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "USKMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)
The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.
2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione