Segnali / MetaTrader 4 / My Thor strategy s38
Feng Ming Zhang

My Thor strategy s38

Feng Ming Zhang
4 recensioni
Affidabilità
221 settimane
11 / 29K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 95 246%
USKMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 129
Profit Trade:
4 651 (57.21%)
Loss Trade:
3 478 (42.79%)
Best Trade:
239 155.84 USD
Worst Trade:
-58 195.27 USD
Profitto lordo:
23 470 353.25 USD (987 506 pips)
Perdita lorda:
-15 793 478.05 USD (730 238 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (338.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457 922.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
80.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
17.84
Long Trade:
4 337 (53.35%)
Short Trade:
3 792 (46.65%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
944.38 USD
Profitto medio:
5 046.30 USD
Perdita media:
-4 540.97 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-1 000.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201 232.61 USD (11)
Crescita mensile:
39.18%
Previsione annuale:
473.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 021.94 USD
Massimale:
430 412.76 USD (9.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.04% (379 774.74 USD)
Per equità:
22.82% (36 578.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2884
USDJPY 1913
XAUUSD 1295
GBPUSD 1091
GBPJPY 207
USDCAD 116
NZDCAD 104
CADJPY 90
AUDCAD 88
EURJPY 88
AUDNZD 73
AUDJPY 41
EURCAD 34
EURGBP 17
AUDUSD 15
EURCHF 14
NZDUSD 14
GBPCAD 11
USDCHF 10
CADCHF 10
GBPAUD 5
EURAUD 5
GBPCHF 2
AUDCHF 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.9M
USDJPY 2.2M
XAUUSD 3.3M
GBPUSD 448K
GBPJPY -67K
USDCAD -42K
NZDCAD -18K
CADJPY 55K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -114K
AUDNZD 1.4K
AUDJPY -18K
EURCAD -1.3K
EURGBP 288
AUDUSD 1.1K
EURCHF -3.9K
NZDUSD -6.8K
GBPCAD 288
USDCHF 1.2K
CADCHF -102
GBPAUD -1.6K
EURAUD -2.1K
GBPCHF -71
AUDCHF 97
NZDCHF 97
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.4K
USDJPY 50K
XAUUSD 220K
GBPUSD -10K
GBPJPY -1.6K
USDCAD -14K
NZDCAD -5.1K
CADJPY 7.3K
AUDCAD 5.3K
EURJPY -2.8K
AUDNZD 799
AUDJPY -1.4K
EURCAD 2.4K
EURGBP 809
AUDUSD 727
EURCHF -366
NZDUSD -540
GBPCAD 1.9K
USDCHF 1.2K
CADCHF -841
GBPAUD -416
EURAUD -565
GBPCHF -8
AUDCHF 100
NZDCHF 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239 155.84 USD
Worst Trade: -58 195 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +338.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 000.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "USKMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Swissquote-Live1
0.00 × 3
TopFXSC-Live Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
OxSecurities-Live-2
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.00 × 4
UeeInternational-Live
1.09 × 114
VantageInternational-Live 20
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.58 × 26
MEXAtlantic-Real
2.33 × 9
FPMarkets-Live
3.30 × 10
ICMarketsSC-Live10
3.42 × 12
ICMarketsSC-Live05
3.50 × 2
Tickmill-Live04
3.61 × 79
FPMarkets-Live2
3.74 × 31
VantageInternational-Live 12
4.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 8
FXCM-USDReal03
4.07 × 15
WindsorBrokers-REAL2
4.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.57 × 800
Pepperstone-Edge11
4.75 × 4
Exness-Real7
5.17 × 18
AlgoGlobal-Real
5.27 × 41
FXCM-CADReal01
5.92 × 717
ForexTimeFXTM-ECN2
6.00 × 224
51 più
Valutazione media:
Alex Roter
95
Alex Roter 2025.07.04 10:58 
 

Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.07.03 14:52 
 

The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.

Shi Dan Qiu
1300
Shi Dan Qiu 2024.11.29 16:55  (modificato 2024.11.29 16:55) 
 

2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评

Seong Jin Park
149
Seong Jin Park 2022.09.30 23:01 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

2025.06.28 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.26 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.20 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.01 14:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.16 11:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 18:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
My Thor strategy s38
30USD al mese
95 246%
11
29K
USD
4.3M
USD
221
99%
8 129
57%
34%
1.48
944.38
USD
76%
1:500
