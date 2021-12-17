SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROEN S Gold Strategy Generated by NN
LU KUEI LIEH

ROEN S Gold Strategy Generated by NN

LU KUEI LIEH
0 inceleme
Güvenilirlik
225 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 90%
MYFX-US07-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
660
Kârla kapanan işlemler:
296 (44.84%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (55.15%)
En iyi işlem:
764.89 USD
En kötü işlem:
-158.40 USD
Brüt kâr:
29 891.98 USD (310 419 pips)
Brüt zarar:
-20 442.74 USD (201 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 913.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 913.09 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
14.12%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.66
Alış işlemleri:
556 (84.24%)
Satış işlemleri:
104 (15.76%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
14.32 USD
Ortalama kâr:
100.99 USD
Ortalama zarar:
-56.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 064.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 064.80 USD (20)
Aylık büyüme:
4.05%
Yıllık tahmin:
49.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
407.67 USD
Maksimum:
1 091.05 USD (7.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.34% (979.52 USD)
Varlığa göre:
1.18% (155.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 657
AUDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.5K
AUDCAD -15
NZDCAD -14
AUDNZD -60
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD -21
NZDCAD -19
AUDNZD -106
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +764.89 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 913.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 064.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MYFX-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
