Segnali / MetaTrader 4 / ROEN S Gold Strategy Generated by NN
LU KUEI LIEH

ROEN S Gold Strategy Generated by NN

LU KUEI LIEH
0 recensioni
Affidabilità
225 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 90%
MYFX-US07-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
296 (44.84%)
Loss Trade:
364 (55.15%)
Best Trade:
764.89 USD
Worst Trade:
-158.40 USD
Profitto lordo:
29 891.98 USD (310 419 pips)
Perdita lorda:
-20 442.74 USD (201 678 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 913.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 913.09 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
14.12%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.66
Long Trade:
556 (84.24%)
Short Trade:
104 (15.76%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
14.32 USD
Profitto medio:
100.99 USD
Perdita media:
-56.16 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 064.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 064.80 USD (20)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
46.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
407.67 USD
Massimale:
1 091.05 USD (7.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.34% (979.52 USD)
Per equità:
1.18% (155.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 657
AUDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.5K
AUDCAD -15
NZDCAD -14
AUDNZD -60
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD -21
NZDCAD -19
AUDNZD -106
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +764.89 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +1 913.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 064.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MYFX-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
