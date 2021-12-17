SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROEN S Gold Strategy Generated by NN
LU KUEI LIEH

ROEN S Gold Strategy Generated by NN

LU KUEI LIEH
0 avis
Fiabilité
225 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 90%
MYFX-US07-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
660
Bénéfice trades:
296 (44.84%)
Perte trades:
364 (55.15%)
Meilleure transaction:
764.89 USD
Pire transaction:
-158.40 USD
Bénéfice brut:
29 891.98 USD (310 419 pips)
Perte brute:
-20 442.74 USD (201 678 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 913.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 913.09 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
14.12%
Charge de dépôt maximale:
5.75%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
8.66
Longs trades:
556 (84.24%)
Courts trades:
104 (15.76%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
14.32 USD
Bénéfice moyen:
100.99 USD
Perte moyenne:
-56.16 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 064.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 064.80 USD (20)
Croissance mensuelle:
3.80%
Prévision annuelle:
46.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
407.67 USD
Maximal:
1 091.05 USD (7.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.34% (979.52 USD)
Par fonds propres:
1.18% (155.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 657
AUDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.5K
AUDCAD -15
NZDCAD -14
AUDNZD -60
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
AUDCAD -21
NZDCAD -19
AUDNZD -106
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +764.89 USD
Pire transaction: -158 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +1 913.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 064.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MYFX-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 00:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROEN S Gold Strategy Generated by NN
999 USD par mois
90%
0
0
USD
19K
USD
225
100%
660
44%
14%
1.46
14.32
USD
8%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.