İşlemler:
2 360
Kârla kapanan işlemler:
1 662 (70.42%)
Zararla kapanan işlemler:
698 (29.58%)
En iyi işlem:
61.84 USD
En kötü işlem:
-231.20 USD
Brüt kâr:
5 207.08 USD (1 037 844 pips)
Brüt zarar:
-4 947.03 USD (2 396 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (123.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.57 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
34.75%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
1 269 (53.77%)
Satış işlemleri:
1 091 (46.23%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-43.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.73 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-3.61%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
825.92 USD (68.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.14% (825.37 USD)
Varlığa göre:
10.07% (403.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|EURGBP
|219
|GBPJPY
|149
|EURJPY
|147
|USDJPY
|144
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|133
|AUDUSD
|122
|AUDJPY
|104
|AUDCAD
|82
|USDCAD
|62
|XAUUSD
|61
|CHFJPY
|58
|BTCUSD
|55
|GBPAUD
|49
|GBPNZD
|46
|USDCHF
|45
|GBPCAD
|40
|GBPCHF
|35
|EURCAD
|34
|CADJPY
|32
|AUDNZD
|31
|XAUCHF
|28
|NZDCAD
|26
|XAUEUR
|26
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|19
|GER40
|16
|AUDCHF
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|9
|NZDCHF
|8
|USDSGD
|8
|EURHUF
|6
|CADCHF
|5
|USDCNH
|3
|USDTHB
|2
|USDTRY
|2
|EURMXN
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|274
|EURGBP
|641
|GBPJPY
|-169
|EURJPY
|33
|USDJPY
|-167
|EURAUD
|51
|GBPUSD
|-30
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|-87
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|-85
|XAUUSD
|-13
|CHFJPY
|58
|BTCUSD
|-99
|GBPAUD
|21
|GBPNZD
|-7
|USDCHF
|36
|GBPCAD
|14
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|-77
|CADJPY
|35
|AUDNZD
|-2
|XAUCHF
|8
|NZDCAD
|-8
|XAUEUR
|-10
|NZDUSD
|-15
|NZDJPY
|-7
|GER40
|-5
|AUDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|EURNZD
|3
|NZDCHF
|2
|USDSGD
|-9
|EURHUF
|64
|CADCHF
|-43
|USDCNH
|-2
|USDTHB
|55
|USDTRY
|-306
|EURMXN
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.2K
|EURGBP
|3.1K
|GBPJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-768
|EURAUD
|3.9K
|GBPUSD
|441
|AUDUSD
|8.4K
|AUDJPY
|-71
|AUDCAD
|8.6K
|USDCAD
|539
|XAUUSD
|-711
|CHFJPY
|9.6K
|BTCUSD
|-930K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPNZD
|581
|USDCHF
|548
|GBPCAD
|1K
|GBPCHF
|289
|EURCAD
|-992
|CADJPY
|1.5K
|AUDNZD
|33
|XAUCHF
|410
|NZDCAD
|-813
|XAUEUR
|-497
|NZDUSD
|165
|NZDJPY
|-151
|GER40
|-504
|AUDCHF
|-79
|EURCHF
|280
|EURNZD
|163
|NZDCHF
|-42
|USDSGD
|107
|EURHUF
|16K
|CADCHF
|-681
|USDCNH
|-1.3K
|USDTHB
|59K
|USDTRY
|-556K
|EURMXN
|6.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.84 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +123.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 118
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
205
90%
2 360
70%
35%
1.05
0.11
USD
USD
22%
1:500