Xiaoyu Huang

PepperStone Live

Xiaoyu Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
205 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 360
Kârla kapanan işlemler:
1 662 (70.42%)
Zararla kapanan işlemler:
698 (29.58%)
En iyi işlem:
61.84 USD
En kötü işlem:
-231.20 USD
Brüt kâr:
5 207.08 USD (1 037 844 pips)
Brüt zarar:
-4 947.03 USD (2 396 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (123.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.57 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
34.75%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
1 269 (53.77%)
Satış işlemleri:
1 091 (46.23%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-7.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-43.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-305.73 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-3.61%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
825.92 USD (68.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.14% (825.37 USD)
Varlığa göre:
10.07% (403.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 376
EURGBP 219
GBPJPY 149
EURJPY 147
USDJPY 144
EURAUD 137
GBPUSD 133
AUDUSD 122
AUDJPY 104
AUDCAD 82
USDCAD 62
XAUUSD 61
CHFJPY 58
BTCUSD 55
GBPAUD 49
GBPNZD 46
USDCHF 45
GBPCAD 40
GBPCHF 35
EURCAD 34
CADJPY 32
AUDNZD 31
XAUCHF 28
NZDCAD 26
XAUEUR 26
NZDUSD 19
NZDJPY 19
GER40 16
AUDCHF 12
EURCHF 9
EURNZD 9
NZDCHF 8
USDSGD 8
EURHUF 6
CADCHF 5
USDCNH 3
USDTHB 2
USDTRY 2
EURMXN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 274
EURGBP 641
GBPJPY -169
EURJPY 33
USDJPY -167
EURAUD 51
GBPUSD -30
AUDUSD 69
AUDJPY -87
AUDCAD 24
USDCAD -85
XAUUSD -13
CHFJPY 58
BTCUSD -99
GBPAUD 21
GBPNZD -7
USDCHF 36
GBPCAD 14
GBPCHF 10
EURCAD -77
CADJPY 35
AUDNZD -2
XAUCHF 8
NZDCAD -8
XAUEUR -10
NZDUSD -15
NZDJPY -7
GER40 -5
AUDCHF -8
EURCHF 6
EURNZD 3
NZDCHF 2
USDSGD -9
EURHUF 64
CADCHF -43
USDCNH -2
USDTHB 55
USDTRY -306
EURMXN 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.2K
EURGBP 3.1K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 1.8K
USDJPY -768
EURAUD 3.9K
GBPUSD 441
AUDUSD 8.4K
AUDJPY -71
AUDCAD 8.6K
USDCAD 539
XAUUSD -711
CHFJPY 9.6K
BTCUSD -930K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 581
USDCHF 548
GBPCAD 1K
GBPCHF 289
EURCAD -992
CADJPY 1.5K
AUDNZD 33
XAUCHF 410
NZDCAD -813
XAUEUR -497
NZDUSD 165
NZDJPY -151
GER40 -504
AUDCHF -79
EURCHF 280
EURNZD 163
NZDCHF -42
USDSGD 107
EURHUF 16K
CADCHF -681
USDCNH -1.3K
USDTHB 59K
USDTRY -556K
EURMXN 6.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.84 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +123.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
69 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 08:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.22 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.21 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PepperStone Live
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
2.4K
USD
205
90%
2 360
70%
35%
1.05
0.11
USD
22%
1:500
