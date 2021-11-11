- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 360
Profit Trade:
1 662 (70.42%)
Loss Trade:
698 (29.58%)
Best Trade:
61.84 USD
Worst Trade:
-231.20 USD
Profitto lordo:
5 207.08 USD (1 037 844 pips)
Perdita lorda:
-4 947.03 USD (2 396 263 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (123.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.57 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
34.75%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
1 269 (53.77%)
Short Trade:
1 091 (46.23%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-7.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-43.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.73 USD (2)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-3.61%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
825.92 USD (68.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.14% (825.37 USD)
Per equità:
10.07% (403.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|EURGBP
|219
|GBPJPY
|149
|EURJPY
|147
|USDJPY
|144
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|133
|AUDUSD
|122
|AUDJPY
|104
|AUDCAD
|82
|USDCAD
|62
|XAUUSD
|61
|CHFJPY
|58
|BTCUSD
|55
|GBPAUD
|49
|GBPNZD
|46
|USDCHF
|45
|GBPCAD
|40
|GBPCHF
|35
|EURCAD
|34
|CADJPY
|32
|AUDNZD
|31
|XAUCHF
|28
|NZDCAD
|26
|XAUEUR
|26
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|19
|GER40
|16
|AUDCHF
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|9
|NZDCHF
|8
|USDSGD
|8
|EURHUF
|6
|CADCHF
|5
|USDCNH
|3
|USDTHB
|2
|USDTRY
|2
|EURMXN
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|274
|EURGBP
|641
|GBPJPY
|-169
|EURJPY
|33
|USDJPY
|-167
|EURAUD
|51
|GBPUSD
|-30
|AUDUSD
|69
|AUDJPY
|-87
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|-85
|XAUUSD
|-13
|CHFJPY
|58
|BTCUSD
|-99
|GBPAUD
|21
|GBPNZD
|-7
|USDCHF
|36
|GBPCAD
|14
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|-77
|CADJPY
|35
|AUDNZD
|-2
|XAUCHF
|8
|NZDCAD
|-8
|XAUEUR
|-10
|NZDUSD
|-15
|NZDJPY
|-7
|GER40
|-5
|AUDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|EURNZD
|3
|NZDCHF
|2
|USDSGD
|-9
|EURHUF
|64
|CADCHF
|-43
|USDCNH
|-2
|USDTHB
|55
|USDTRY
|-306
|EURMXN
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.2K
|EURGBP
|3.1K
|GBPJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-768
|EURAUD
|3.9K
|GBPUSD
|441
|AUDUSD
|8.4K
|AUDJPY
|-71
|AUDCAD
|8.6K
|USDCAD
|539
|XAUUSD
|-711
|CHFJPY
|9.6K
|BTCUSD
|-930K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPNZD
|581
|USDCHF
|548
|GBPCAD
|1K
|GBPCHF
|289
|EURCAD
|-992
|CADJPY
|1.5K
|AUDNZD
|33
|XAUCHF
|410
|NZDCAD
|-813
|XAUEUR
|-497
|NZDUSD
|165
|NZDJPY
|-151
|GER40
|-504
|AUDCHF
|-79
|EURCHF
|280
|EURNZD
|163
|NZDCHF
|-42
|USDSGD
|107
|EURHUF
|16K
|CADCHF
|-681
|USDCNH
|-1.3K
|USDTHB
|59K
|USDTRY
|-556K
|EURMXN
|6.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.84 USD
Worst Trade: -231 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.96 USD
Massima perdita consecutiva: -43.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 118
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
Gold Digger AI
https://www.mql5.com/it/market/product/101018
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
205
90%
2 360
70%
35%
1.05
0.11
USD
USD
22%
1:500