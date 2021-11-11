SegnaliSezioni
Xiaoyu Huang

PepperStone Live

Xiaoyu Huang
0 recensioni
Affidabilità
205 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 360
Profit Trade:
1 662 (70.42%)
Loss Trade:
698 (29.58%)
Best Trade:
61.84 USD
Worst Trade:
-231.20 USD
Profitto lordo:
5 207.08 USD (1 037 844 pips)
Perdita lorda:
-4 947.03 USD (2 396 263 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (123.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.57 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
34.75%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
1 269 (53.77%)
Short Trade:
1 091 (46.23%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-7.09 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-43.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.73 USD (2)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-3.61%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
825.92 USD (68.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.14% (825.37 USD)
Per equità:
10.07% (403.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 376
EURGBP 219
GBPJPY 149
EURJPY 147
USDJPY 144
EURAUD 137
GBPUSD 133
AUDUSD 122
AUDJPY 104
AUDCAD 82
USDCAD 62
XAUUSD 61
CHFJPY 58
BTCUSD 55
GBPAUD 49
GBPNZD 46
USDCHF 45
GBPCAD 40
GBPCHF 35
EURCAD 34
CADJPY 32
AUDNZD 31
XAUCHF 28
NZDCAD 26
XAUEUR 26
NZDUSD 19
NZDJPY 19
GER40 16
AUDCHF 12
EURCHF 9
EURNZD 9
NZDCHF 8
USDSGD 8
EURHUF 6
CADCHF 5
USDCNH 3
USDTHB 2
USDTRY 2
EURMXN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 274
EURGBP 641
GBPJPY -169
EURJPY 33
USDJPY -167
EURAUD 51
GBPUSD -30
AUDUSD 69
AUDJPY -87
AUDCAD 24
USDCAD -85
XAUUSD -13
CHFJPY 58
BTCUSD -99
GBPAUD 21
GBPNZD -7
USDCHF 36
GBPCAD 14
GBPCHF 10
EURCAD -77
CADJPY 35
AUDNZD -2
XAUCHF 8
NZDCAD -8
XAUEUR -10
NZDUSD -15
NZDJPY -7
GER40 -5
AUDCHF -8
EURCHF 6
EURNZD 3
NZDCHF 2
USDSGD -9
EURHUF 64
CADCHF -43
USDCNH -2
USDTHB 55
USDTRY -306
EURMXN 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.2K
EURGBP 3.1K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 1.8K
USDJPY -768
EURAUD 3.9K
GBPUSD 441
AUDUSD 8.4K
AUDJPY -71
AUDCAD 8.6K
USDCAD 539
XAUUSD -711
CHFJPY 9.6K
BTCUSD -930K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 581
USDCHF 548
GBPCAD 1K
GBPCHF 289
EURCAD -992
CADJPY 1.5K
AUDNZD 33
XAUCHF 410
NZDCAD -813
XAUEUR -497
NZDUSD 165
NZDJPY -151
GER40 -504
AUDCHF -79
EURCHF 280
EURNZD 163
NZDCHF -42
USDSGD 107
EURHUF 16K
CADCHF -681
USDCNH -1.3K
USDTHB 59K
USDTRY -556K
EURMXN 6.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.84 USD
Worst Trade: -231 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.96 USD
Massima perdita consecutiva: -43.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
69 più
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 08:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.22 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.21 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
