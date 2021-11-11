SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PepperStone Live
Xiaoyu Huang

PepperStone Live

Xiaoyu Huang
0 avis
Fiabilité
205 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 360
Bénéfice trades:
1 662 (70.42%)
Perte trades:
698 (29.58%)
Meilleure transaction:
61.84 USD
Pire transaction:
-231.20 USD
Bénéfice brut:
5 207.08 USD (1 037 844 pips)
Perte brute:
-4 947.03 USD (2 396 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (123.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.57 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
34.75%
Charge de dépôt maximale:
13.61%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
1 269 (53.77%)
Courts trades:
1 091 (46.23%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
3.13 USD
Perte moyenne:
-7.09 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-43.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-305.73 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.30%
Prévision annuelle:
-3.61%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 USD
Maximal:
825.92 USD (68.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.14% (825.37 USD)
Par fonds propres:
10.07% (403.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 376
EURGBP 219
GBPJPY 149
EURJPY 147
USDJPY 144
EURAUD 137
GBPUSD 133
AUDUSD 122
AUDJPY 104
AUDCAD 82
USDCAD 62
XAUUSD 61
CHFJPY 58
BTCUSD 55
GBPAUD 49
GBPNZD 46
USDCHF 45
GBPCAD 40
GBPCHF 35
EURCAD 34
CADJPY 32
AUDNZD 31
XAUCHF 28
NZDCAD 26
XAUEUR 26
NZDUSD 19
NZDJPY 19
GER40 16
AUDCHF 12
EURCHF 9
EURNZD 9
NZDCHF 8
USDSGD 8
EURHUF 6
CADCHF 5
USDCNH 3
USDTHB 2
USDTRY 2
EURMXN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 274
EURGBP 641
GBPJPY -169
EURJPY 33
USDJPY -167
EURAUD 51
GBPUSD -30
AUDUSD 69
AUDJPY -87
AUDCAD 24
USDCAD -85
XAUUSD -13
CHFJPY 58
BTCUSD -99
GBPAUD 21
GBPNZD -7
USDCHF 36
GBPCAD 14
GBPCHF 10
EURCAD -77
CADJPY 35
AUDNZD -2
XAUCHF 8
NZDCAD -8
XAUEUR -10
NZDUSD -15
NZDJPY -7
GER40 -5
AUDCHF -8
EURCHF 6
EURNZD 3
NZDCHF 2
USDSGD -9
EURHUF 64
CADCHF -43
USDCNH -2
USDTHB 55
USDTRY -306
EURMXN 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.2K
EURGBP 3.1K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 1.8K
USDJPY -768
EURAUD 3.9K
GBPUSD 441
AUDUSD 8.4K
AUDJPY -71
AUDCAD 8.6K
USDCAD 539
XAUUSD -711
CHFJPY 9.6K
BTCUSD -930K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 581
USDCHF 548
GBPCAD 1K
GBPCHF 289
EURCAD -992
CADJPY 1.5K
AUDNZD 33
XAUCHF 410
NZDCAD -813
XAUEUR -497
NZDUSD 165
NZDJPY -151
GER40 -504
AUDCHF -79
EURCHF 280
EURNZD 163
NZDCHF -42
USDSGD 107
EURHUF 16K
CADCHF -681
USDCNH -1.3K
USDTHB 59K
USDTRY -556K
EURMXN 6.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.84 USD
Pire transaction: -231 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +123.96 USD
Perte consécutive maximale: -43.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 139
69 plus...
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 08:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.22 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.29 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.21 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PepperStone Live
30 USD par mois
23%
0
0
USD
2.4K
USD
205
90%
2 360
70%
35%
1.05
0.11
USD
22%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.