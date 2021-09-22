Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Investizo-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.32 × 19 Pepperstone-Edge07 0.50 × 2 TitanFX-05 0.50 × 2 Hankotrade-Live 1.14 × 22 Just2Trade-Real 1.30 × 105 Varchev-Real 1.84 × 19 KOT-Live2 2.88 × 34 Pepperstone-Edge08 10.50 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya