SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ultra Marine 168
Stanislav Lukasov

Ultra Marine 168

Stanislav Lukasov
0 inceleme
208 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 -19%
Investizo-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 681
Kârla kapanan işlemler:
2 627 (56.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 054 (43.88%)
En iyi işlem:
16 083.29 USD
En kötü işlem:
-9 132.08 USD
Brüt kâr:
1 009 904.46 USD (1 012 887 pips)
Brüt zarar:
-1 028 857.78 USD (502 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (7 209.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27 549.20 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
20.63%
Maks. mevduat yükü:
17.47%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
2 613 (55.82%)
Satış işlemleri:
2 068 (44.18%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.05 USD
Ortalama kâr:
384.43 USD
Ortalama zarar:
-500.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-9 018.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 009.07 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33 965.23 USD
Maksimum:
97 550.27 USD (102.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.74% (97 550.27 USD)
Varlığa göre:
20.08% (17 798.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4146
EURUSD 446
GER.30 36
XAUUSD 31
BTCUSD 18
GBPUSD 3
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -4.6K
EURUSD -12K
GER.30 -2.2K
XAUUSD -684
BTCUSD 240
GBPUSD 3
NZDCAD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 477K
EURUSD 884
GER.30 -1.2K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 35K
GBPUSD 38
NZDCAD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 083.29 USD
En kötü işlem: -9 132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +7 209.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 018.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Investizo-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.32 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
TitanFX-05
0.50 × 2
Hankotrade-Live
1.14 × 22
Just2Trade-Real
1.30 × 105
Varchev-Real
1.84 × 19
KOT-Live2
2.88 × 34
Pepperstone-Edge08
10.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1378 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 19:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol