İşlemler:
4 681
Kârla kapanan işlemler:
2 627 (56.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 054 (43.88%)
En iyi işlem:
16 083.29 USD
En kötü işlem:
-9 132.08 USD
Brüt kâr:
1 009 904.46 USD (1 012 887 pips)
Brüt zarar:
-1 028 857.78 USD (502 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (7 209.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27 549.20 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
20.63%
Maks. mevduat yükü:
17.47%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
2 613 (55.82%)
Satış işlemleri:
2 068 (44.18%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-4.05 USD
Ortalama kâr:
384.43 USD
Ortalama zarar:
-500.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-9 018.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 009.07 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33 965.23 USD
Maksimum:
97 550.27 USD (102.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.74% (97 550.27 USD)
Varlığa göre:
20.08% (17 798.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4146
|EURUSD
|446
|GER.30
|36
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-4.6K
|EURUSD
|-12K
|GER.30
|-2.2K
|XAUUSD
|-684
|BTCUSD
|240
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|477K
|EURUSD
|884
|GER.30
|-1.2K
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|35K
|GBPUSD
|38
|NZDCAD
|-14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16 083.29 USD
En kötü işlem: -9 132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +7 209.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 018.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Investizo-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
|0.32 × 19
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
TitanFX-05
|0.50 × 2
Hankotrade-Live
|1.14 × 22
Just2Trade-Real
|1.30 × 105
Varchev-Real
|1.84 × 19
KOT-Live2
|2.88 × 34
Pepperstone-Edge08
|10.50 × 2
