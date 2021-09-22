SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ultra Marine 168
Stanislav Lukasov

Ultra Marine 168

Stanislav Lukasov
0 recensioni
208 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 -19%
Investizo-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 681
Profit Trade:
2 627 (56.12%)
Loss Trade:
2 054 (43.88%)
Best Trade:
16 083.29 USD
Worst Trade:
-9 132.08 USD
Profitto lordo:
1 009 904.46 USD (1 012 887 pips)
Perdita lorda:
-1 028 857.78 USD (502 183 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (7 209.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27 549.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
20.63%
Massimo carico di deposito:
17.47%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
2 613 (55.82%)
Short Trade:
2 068 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-4.05 USD
Profitto medio:
384.43 USD
Perdita media:
-500.90 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-9 018.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 009.07 USD (7)
Crescita mensile:
-10.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 965.23 USD
Massimale:
97 550.27 USD (102.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.74% (97 550.27 USD)
Per equità:
20.08% (17 798.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4146
EURUSD 446
GER.30 36
XAUUSD 31
BTCUSD 18
GBPUSD 3
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -4.6K
EURUSD -12K
GER.30 -2.2K
XAUUSD -684
BTCUSD 240
GBPUSD 3
NZDCAD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 477K
EURUSD 884
GER.30 -1.2K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 35K
GBPUSD 38
NZDCAD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 083.29 USD
Worst Trade: -9 132 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +7 209.33 USD
Massima perdita consecutiva: -9 018.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Investizo-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.32 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
TitanFX-05
0.50 × 2
Hankotrade-Live
1.14 × 22
Just2Trade-Real
1.30 × 105
Varchev-Real
1.84 × 19
KOT-Live2
2.88 × 34
Pepperstone-Edge08
10.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.23 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1378 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 19:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
