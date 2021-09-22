- Crescita
Trade:
4 681
Profit Trade:
2 627 (56.12%)
Loss Trade:
2 054 (43.88%)
Best Trade:
16 083.29 USD
Worst Trade:
-9 132.08 USD
Profitto lordo:
1 009 904.46 USD (1 012 887 pips)
Perdita lorda:
-1 028 857.78 USD (502 183 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (7 209.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27 549.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
20.63%
Massimo carico di deposito:
17.47%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
2 613 (55.82%)
Short Trade:
2 068 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-4.05 USD
Profitto medio:
384.43 USD
Perdita media:
-500.90 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-9 018.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 009.07 USD (7)
Crescita mensile:
-10.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 965.23 USD
Massimale:
97 550.27 USD (102.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.74% (97 550.27 USD)
Per equità:
20.08% (17 798.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4146
|EURUSD
|446
|GER.30
|36
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-4.6K
|EURUSD
|-12K
|GER.30
|-2.2K
|XAUUSD
|-684
|BTCUSD
|240
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|477K
|EURUSD
|884
|GER.30
|-1.2K
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|35K
|GBPUSD
|38
|NZDCAD
|-14
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Investizo-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
