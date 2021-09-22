SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ultra Marine 168
Stanislav Lukasov

Ultra Marine 168

Stanislav Lukasov
0 avis
208 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 -19%
Investizo-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 681
Bénéfice trades:
2 627 (56.12%)
Perte trades:
2 054 (43.88%)
Meilleure transaction:
16 083.29 USD
Pire transaction:
-9 132.08 USD
Bénéfice brut:
1 009 904.46 USD (1 012 887 pips)
Perte brute:
-1 028 857.78 USD (502 183 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (7 209.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27 549.20 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
20.63%
Charge de dépôt maximale:
17.47%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
2 613 (55.82%)
Courts trades:
2 068 (44.18%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-4.05 USD
Bénéfice moyen:
384.43 USD
Perte moyenne:
-500.90 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-9 018.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 009.07 USD (7)
Croissance mensuelle:
-10.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33 965.23 USD
Maximal:
97 550.27 USD (102.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.74% (97 550.27 USD)
Par fonds propres:
20.08% (17 798.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 4146
EURUSD 446
GER.30 36
XAUUSD 31
BTCUSD 18
GBPUSD 3
NZDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -4.6K
EURUSD -12K
GER.30 -2.2K
XAUUSD -684
BTCUSD 240
GBPUSD 3
NZDCAD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 477K
EURUSD 884
GER.30 -1.2K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 35K
GBPUSD 38
NZDCAD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 083.29 USD
Pire transaction: -9 132 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +7 209.33 USD
Perte consécutive maximale: -9 018.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Investizo-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.32 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
TitanFX-05
0.50 × 2
Hankotrade-Live
1.14 × 22
Just2Trade-Real
1.30 × 105
Varchev-Real
1.84 × 19
KOT-Live2
2.88 × 34
Pepperstone-Edge08
10.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 04:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1378 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 09:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 19:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.10 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire