- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 745
Kârla kapanan işlemler:
1 818 (48.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 927 (51.46%)
En iyi işlem:
232.96 USD
En kötü işlem:
-241.94 USD
Brüt kâr:
21 089.39 USD (498 388 pips)
Brüt zarar:
-20 376.85 USD (426 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (1 185.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 185.01 USD (36)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
21.44%
Maks. mevduat yükü:
25.79%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
1 924 (51.38%)
Satış işlemleri:
1 821 (48.62%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-10.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-156.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.76 USD (13)
Aylık büyüme:
-15.26%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 163.97 USD (71.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.93% (2 163.97 USD)
Varlığa göre:
46.50% (514.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3273
|EURUSD
|413
|USDCHF
|24
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|XAUUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-608
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|-41
|USDCAD
|58
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|-9
|NZDUSD
|-27
|XAUUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|66K
|EURUSD
|9.3K
|USDCHF
|-2.9K
|USDCAD
|263
|AUDUSD
|628
|GBPUSD
|-63
|NZDUSD
|-638
|XAUUSD
|-225
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +232.96 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 185.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.12 × 178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.26 × 242
|
XMTrading-Real 252
|0.29 × 136
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.33 × 3
|
MEXAtlantic-Real
|0.35 × 280
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 250
|
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 234
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 444
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.58 × 647
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.60 × 563
|
ICMarketsSC-Live25
|0.60 × 15
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
|
VantageInternational-Live 2
|0.69 × 16
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
223
92%
3 745
48%
21%
1.03
0.19
USD
USD
86%
1:500