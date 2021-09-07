SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD 12
Nguyen Ha Trung Tin

EURUSD 12

Nguyen Ha Trung Tin
0 inceleme
223 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -45%
ICMarketsSC-Live27
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 745
Kârla kapanan işlemler:
1 818 (48.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 927 (51.46%)
En iyi işlem:
232.96 USD
En kötü işlem:
-241.94 USD
Brüt kâr:
21 089.39 USD (498 388 pips)
Brüt zarar:
-20 376.85 USD (426 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (1 185.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 185.01 USD (36)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
21.44%
Maks. mevduat yükü:
25.79%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
1 924 (51.38%)
Satış işlemleri:
1 821 (48.62%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-10.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-156.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.76 USD (13)
Aylık büyüme:
-15.26%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 163.97 USD (71.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.93% (2 163.97 USD)
Varlığa göre:
46.50% (514.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 3273
EURUSD 413
USDCHF 24
USDCAD 16
AUDUSD 9
GBPUSD 5
NZDUSD 4
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -608
EURUSD 1.3K
USDCHF -41
USDCAD 58
AUDUSD 33
GBPUSD -9
NZDUSD -27
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 66K
EURUSD 9.3K
USDCHF -2.9K
USDCAD 263
AUDUSD 628
GBPUSD -63
NZDUSD -638
XAUUSD -225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.96 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 185.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 5
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
0.26 × 242
XMTrading-Real 252
0.29 × 136
TradersGlobalGroup-Live
0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
0.35 × 280
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 250
MEXIntGroup-Real
0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 444
VantageFXInternational-Live 2
0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
0.60 × 563
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
VantageInternational-Live 2
0.69 × 16
103 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1284 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 20:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1282 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.16 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD 12
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
313
USD
223
92%
3 745
48%
21%
1.03
0.19
USD
86%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.