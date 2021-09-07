- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 745
Profit Trade:
1 818 (48.54%)
Loss Trade:
1 927 (51.46%)
Best Trade:
232.96 USD
Worst Trade:
-241.94 USD
Profitto lordo:
21 089.39 USD (498 388 pips)
Perdita lorda:
-20 376.85 USD (426 429 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (1 185.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 185.01 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
21.44%
Massimo carico di deposito:
25.79%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
1 924 (51.38%)
Short Trade:
1 821 (48.62%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-156.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.76 USD (13)
Crescita mensile:
-15.26%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 163.97 USD (71.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.93% (2 163.97 USD)
Per equità:
46.50% (514.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3273
|EURUSD
|413
|USDCHF
|24
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|XAUUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-608
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|-41
|USDCAD
|58
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|-9
|NZDUSD
|-27
|XAUUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|66K
|EURUSD
|9.3K
|USDCHF
|-2.9K
|USDCAD
|263
|AUDUSD
|628
|GBPUSD
|-63
|NZDUSD
|-638
|XAUUSD
|-225
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.96 USD
Worst Trade: -242 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 185.01 USD
Massima perdita consecutiva: -156.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.12 × 178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.26 × 242
|
XMTrading-Real 252
|0.29 × 136
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.33 × 3
|
MEXAtlantic-Real
|0.35 × 280
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 250
|
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 234
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 444
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.58 × 647
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.60 × 563
|
ICMarketsSC-Live25
|0.60 × 15
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
|
VantageInternational-Live 2
|0.69 × 16
103 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
223
92%
3 745
48%
21%
1.03
0.19
USD
USD
86%
1:500