SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD 12
Nguyen Ha Trung Tin

EURUSD 12

Nguyen Ha Trung Tin
0 recensioni
223 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -45%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 745
Profit Trade:
1 818 (48.54%)
Loss Trade:
1 927 (51.46%)
Best Trade:
232.96 USD
Worst Trade:
-241.94 USD
Profitto lordo:
21 089.39 USD (498 388 pips)
Perdita lorda:
-20 376.85 USD (426 429 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (1 185.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 185.01 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
21.44%
Massimo carico di deposito:
25.79%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
1 924 (51.38%)
Short Trade:
1 821 (48.62%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-156.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.76 USD (13)
Crescita mensile:
-15.26%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 163.97 USD (71.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.93% (2 163.97 USD)
Per equità:
46.50% (514.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3273
EURUSD 413
USDCHF 24
USDCAD 16
AUDUSD 9
GBPUSD 5
NZDUSD 4
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -608
EURUSD 1.3K
USDCHF -41
USDCAD 58
AUDUSD 33
GBPUSD -9
NZDUSD -27
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 66K
EURUSD 9.3K
USDCHF -2.9K
USDCAD 263
AUDUSD 628
GBPUSD -63
NZDUSD -638
XAUUSD -225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.96 USD
Worst Trade: -242 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 185.01 USD
Massima perdita consecutiva: -156.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 5
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
0.26 × 242
XMTrading-Real 252
0.29 × 136
TradersGlobalGroup-Live
0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
0.35 × 280
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 250
MEXIntGroup-Real
0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 444
VantageFXInternational-Live 2
0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
0.60 × 563
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
VantageInternational-Live 2
0.69 × 16
103 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1284 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 20:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1282 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.16 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
