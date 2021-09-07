SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD 12
Nguyen Ha Trung Tin

EURUSD 12

Nguyen Ha Trung Tin
0 avis
223 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -45%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 745
Bénéfice trades:
1 818 (48.54%)
Perte trades:
1 927 (51.46%)
Meilleure transaction:
232.96 USD
Pire transaction:
-241.94 USD
Bénéfice brut:
21 089.39 USD (498 388 pips)
Perte brute:
-20 376.85 USD (426 429 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (1 185.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 185.01 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
21.44%
Charge de dépôt maximale:
25.79%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
1 924 (51.38%)
Courts trades:
1 821 (48.62%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
11.60 USD
Perte moyenne:
-10.57 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-156.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-556.76 USD (13)
Croissance mensuelle:
-14.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 163.97 USD (71.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.93% (2 163.97 USD)
Par fonds propres:
46.50% (514.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3273
EURUSD 413
USDCHF 24
USDCAD 16
AUDUSD 9
GBPUSD 5
NZDUSD 4
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -608
EURUSD 1.3K
USDCHF -41
USDCAD 58
AUDUSD 33
GBPUSD -9
NZDUSD -27
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 66K
EURUSD 9.3K
USDCHF -2.9K
USDCAD 263
AUDUSD 628
GBPUSD -63
NZDUSD -638
XAUUSD -225
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.96 USD
Pire transaction: -242 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 185.01 USD
Perte consécutive maximale: -156.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live27" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 5
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
0.26 × 242
XMTrading-Real 252
0.29 × 136
TradersGlobalGroup-Live
0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
0.35 × 280
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 250
MEXIntGroup-Real
0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 444
VantageFXInternational-Live 2
0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
0.60 × 563
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
VantageInternational-Live 2
0.69 × 16
103 plus...
Aucun avis
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1284 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 03:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.17 20:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.47% of days out of 1282 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.16 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.