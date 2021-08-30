SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Huanglele Blackwell
Chen Huang

Huanglele Blackwell

Chen Huang
0 inceleme
251 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -49%
BlackwellGlobal-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 452
Kârla kapanan işlemler:
762 (52.47%)
Zararla kapanan işlemler:
690 (47.52%)
En iyi işlem:
836.88 USD
En kötü işlem:
-2 408.43 USD
Brüt kâr:
54 941.91 USD (980 028 pips)
Brüt zarar:
-45 277.22 USD (359 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (6 656.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 656.21 USD (35)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
83.52%
Maks. mevduat yükü:
94.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
395 (27.20%)
Satış işlemleri:
1 057 (72.80%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
6.66 USD
Ortalama kâr:
72.10 USD
Ortalama zarar:
-65.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-372.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 747.50 USD (11)
Aylık büyüme:
-37.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 380.85 USD
Maksimum:
15 800.14 USD (81.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.27% (3 375.04 USD)
Varlığa göre:
77.35% (2 120.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUDc 100
AUDCHFc 99
EURUSDc 85
AUDJPYc 79
AUDNZDc 77
NZDJPYc 77
GBPUSDc 74
CADJPYc 72
GBPNZDc 63
USDCADc 60
CADCHFc 58
AUDCADc 57
GBPCADc 56
CHFJPYc 53
EURCADc 50
USDJPYc 49
AUDUSDc 46
GBPAUDc 44
GBPCHFc 39
EURNZDc 33
USDCHFc 32
GBPJPYc 31
NZDUSDc 29
EURGBPc 29
NZDCADc 21
EURCHFc 20
EURJPYc 19
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUDc -317
AUDCHFc -2.7K
EURUSDc -468
AUDJPYc -1.9K
AUDNZDc 660
NZDJPYc 611
GBPUSDc 4.2K
CADJPYc -69
GBPNZDc 5.5K
USDCADc 3.8K
CADCHFc -6.6K
AUDCADc 1.6K
GBPCADc 1.4K
CHFJPYc 3K
EURCADc 992
USDJPYc -1.2K
AUDUSDc 641
GBPAUDc 782
GBPCHFc 1.6K
EURNZDc 231
USDCHFc 220
GBPJPYc -43
NZDUSDc 705
EURGBPc -2.3K
NZDCADc -811
EURCHFc -75
EURJPYc 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUDc 27K
AUDCHFc 42K
EURUSDc 14K
AUDJPYc 3.3K
AUDNZDc 9.6K
NZDJPYc 32K
GBPUSDc 39K
CADJPYc -893
GBPNZDc 88K
USDCADc 53K
CADCHFc 20K
AUDCADc 31K
GBPCADc 41K
CHFJPYc 52K
EURCADc 38K
USDJPYc 6.2K
AUDUSDc 19K
GBPAUDc 22K
GBPCHFc 17K
EURNZDc 16K
USDCHFc 24K
GBPJPYc 20K
NZDUSDc 20K
EURGBPc -25K
NZDCADc -1K
EURCHFc 2.1K
EURJPYc 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +836.88 USD
En kötü işlem: -2 408 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +6 656.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -372.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 14:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 09:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
