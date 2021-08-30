SegnaliSezioni
Chen Huang

Huanglele Blackwell

Chen Huang
0 recensioni
251 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2020 -49%
BlackwellGlobal-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 452
Profit Trade:
762 (52.47%)
Loss Trade:
690 (47.52%)
Best Trade:
836.88 USD
Worst Trade:
-2 408.43 USD
Profitto lordo:
54 941.91 USD (980 028 pips)
Perdita lorda:
-45 277.22 USD (359 245 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (6 656.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 656.21 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.52%
Massimo carico di deposito:
94.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
395 (27.20%)
Short Trade:
1 057 (72.80%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
6.66 USD
Profitto medio:
72.10 USD
Perdita media:
-65.62 USD
Massime perdite consecutive:
50 (-372.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 747.50 USD (11)
Crescita mensile:
-37.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 380.85 USD
Massimale:
15 800.14 USD (81.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.27% (3 375.04 USD)
Per equità:
77.35% (2 120.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUDc 100
AUDCHFc 99
EURUSDc 85
AUDJPYc 79
AUDNZDc 77
NZDJPYc 77
GBPUSDc 74
CADJPYc 72
GBPNZDc 63
USDCADc 60
CADCHFc 58
AUDCADc 57
GBPCADc 56
CHFJPYc 53
EURCADc 50
USDJPYc 49
AUDUSDc 46
GBPAUDc 44
GBPCHFc 39
EURNZDc 33
USDCHFc 32
GBPJPYc 31
NZDUSDc 29
EURGBPc 29
NZDCADc 21
EURCHFc 20
EURJPYc 19
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUDc -317
AUDCHFc -2.7K
EURUSDc -468
AUDJPYc -1.9K
AUDNZDc 660
NZDJPYc 611
GBPUSDc 4.2K
CADJPYc -69
GBPNZDc 5.5K
USDCADc 3.8K
CADCHFc -6.6K
AUDCADc 1.6K
GBPCADc 1.4K
CHFJPYc 3K
EURCADc 992
USDJPYc -1.2K
AUDUSDc 641
GBPAUDc 782
GBPCHFc 1.6K
EURNZDc 231
USDCHFc 220
GBPJPYc -43
NZDUSDc 705
EURGBPc -2.3K
NZDCADc -811
EURCHFc -75
EURJPYc 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUDc 27K
AUDCHFc 42K
EURUSDc 14K
AUDJPYc 3.3K
AUDNZDc 9.6K
NZDJPYc 32K
GBPUSDc 39K
CADJPYc -893
GBPNZDc 88K
USDCADc 53K
CADCHFc 20K
AUDCADc 31K
GBPCADc 41K
CHFJPYc 52K
EURCADc 38K
USDJPYc 6.2K
AUDUSDc 19K
GBPAUDc 22K
GBPCHFc 17K
EURNZDc 16K
USDCHFc 24K
GBPJPYc 20K
NZDUSDc 20K
EURGBPc -25K
NZDCADc -1K
EURCHFc 2.1K
EURJPYc 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +836.88 USD
Worst Trade: -2 408 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +6 656.21 USD
Massima perdita consecutiva: -372.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 14:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 09:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
