Chen Huang

Huanglele Blackwell

Chen Huang
0 avis
251 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2020 -49%
BlackwellGlobal-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 452
Bénéfice trades:
762 (52.47%)
Perte trades:
690 (47.52%)
Meilleure transaction:
836.88 USD
Pire transaction:
-2 408.43 USD
Bénéfice brut:
54 941.91 USD (980 028 pips)
Perte brute:
-45 277.22 USD (359 245 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (6 656.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 656.21 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.52%
Charge de dépôt maximale:
94.51%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
395 (27.20%)
Courts trades:
1 057 (72.80%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
6.66 USD
Bénéfice moyen:
72.10 USD
Perte moyenne:
-65.62 USD
Pertes consécutives maximales:
50 (-372.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 747.50 USD (11)
Croissance mensuelle:
-37.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 380.85 USD
Maximal:
15 800.14 USD (81.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.27% (3 375.04 USD)
Par fonds propres:
77.35% (2 120.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUDc 100
AUDCHFc 99
EURUSDc 85
AUDJPYc 79
AUDNZDc 77
NZDJPYc 77
GBPUSDc 74
CADJPYc 72
GBPNZDc 63
USDCADc 60
CADCHFc 58
AUDCADc 57
GBPCADc 56
CHFJPYc 53
EURCADc 50
USDJPYc 49
AUDUSDc 46
GBPAUDc 44
GBPCHFc 39
EURNZDc 33
USDCHFc 32
GBPJPYc 31
NZDUSDc 29
EURGBPc 29
NZDCADc 21
EURCHFc 20
EURJPYc 19
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUDc -317
AUDCHFc -2.7K
EURUSDc -468
AUDJPYc -1.9K
AUDNZDc 660
NZDJPYc 611
GBPUSDc 4.2K
CADJPYc -69
GBPNZDc 5.5K
USDCADc 3.8K
CADCHFc -6.6K
AUDCADc 1.6K
GBPCADc 1.4K
CHFJPYc 3K
EURCADc 992
USDJPYc -1.2K
AUDUSDc 641
GBPAUDc 782
GBPCHFc 1.6K
EURNZDc 231
USDCHFc 220
GBPJPYc -43
NZDUSDc 705
EURGBPc -2.3K
NZDCADc -811
EURCHFc -75
EURJPYc 139
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUDc 27K
AUDCHFc 42K
EURUSDc 14K
AUDJPYc 3.3K
AUDNZDc 9.6K
NZDJPYc 32K
GBPUSDc 39K
CADJPYc -893
GBPNZDc 88K
USDCADc 53K
CADCHFc 20K
AUDCADc 31K
GBPCADc 41K
CHFJPYc 52K
EURCADc 38K
USDJPYc 6.2K
AUDUSDc 19K
GBPAUDc 22K
GBPCHFc 17K
EURNZDc 16K
USDCHFc 24K
GBPJPYc 20K
NZDUSDc 20K
EURGBPc -25K
NZDCADc -1K
EURCHFc 2.1K
EURJPYc 15K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +836.88 USD
Pire transaction: -2 408 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +6 656.21 USD
Perte consécutive maximale: -372.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackwellGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

