Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 3 IronFXBM-Real10 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 6 FPMarkets-Live 0.07 × 14 ICMarkets-Live22 0.13 × 214 TradersGlobalGroup-Live 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live20 0.25 × 281 XMTrading-Real 252 0.27 × 146 MEXAtlantic-Real 0.34 × 337 VantageInternational-Live 2 0.34 × 32 ICMarketsSC-Live12 0.37 × 418 ICMarketsSC-Live25 0.42 × 24 MEXIntGroup-Real 0.44 × 240 ZealCapitalMarketSC-Live 0.50 × 4 VantageFXInternational-Live 2 0.52 × 728 TurnkeyGlobal-Live 0.53 × 674 ICMarketsSC-Live18 0.53 × 505 TMGM.TradeMax-Demo 0.68 × 428 ForexClub-MT4 Real 2 Server 0.71 × 34 Hankotrade-Live 0.72 × 464 105 daha fazla...