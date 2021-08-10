- Büyüme
İşlemler:
12 914
Kârla kapanan işlemler:
8 703 (67.39%)
Zararla kapanan işlemler:
4 211 (32.61%)
En iyi işlem:
772.92 USD
En kötü işlem:
-1 191.44 USD
Brüt kâr:
58 089.39 USD (1 080 430 pips)
Brüt zarar:
-56 443.02 USD (778 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (181.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 028.05 USD (38)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
74.98%
Maks. mevduat yükü:
89.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
5 434 (42.08%)
Satış işlemleri:
7 480 (57.92%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-13.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-190.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 443.99 USD (31)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
27.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 769.28 USD
Maksimum:
8 444.63 USD (58.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.73% (5 153.87 USD)
Varlığa göre:
68.70% (8 354.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2749
|XAUUSD
|2623
|GBPUSD
|1577
|AUDCAD
|1376
|NZDCAD
|838
|AUDNZD
|783
|USDCAD
|698
|EURGBP
|472
|EURCAD
|235
|USDJPY
|224
|NZDUSD
|215
|USDCHF
|205
|CHFJPY
|191
|EURCHF
|171
|GBPCHF
|133
|GBPCAD
|132
|EURAUD
|112
|EURJPY
|67
|EURNZD
|31
|AUDJPY
|18
|GBPAUD
|17
|AUDUSD
|14
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|4
|CHFSGD
|4
|CADCHF
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCHF
|3
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|2
|SGDJPY
|1
|EURSGD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-4.9K
|XAUUSD
|274
|GBPUSD
|714
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCAD
|91
|EURGBP
|884
|EURCAD
|-42
|USDJPY
|-553
|NZDUSD
|893
|USDCHF
|-154
|CHFJPY
|-687
|EURCHF
|71
|GBPCHF
|479
|GBPCAD
|-223
|EURAUD
|986
|EURJPY
|-936
|EURNZD
|738
|AUDJPY
|114
|GBPAUD
|-131
|AUDUSD
|-29
|AUDCHF
|68
|GBPJPY
|-2.4K
|CHFSGD
|-1.4K
|CADCHF
|114
|NZDJPY
|57
|NZDCHF
|74
|CADJPY
|24
|GBPNZD
|4
|SGDJPY
|27
|EURSGD
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-9.1K
|XAUUSD
|131K
|GBPUSD
|21K
|AUDCAD
|54K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|39K
|USDCAD
|14K
|EURGBP
|13K
|EURCAD
|4.8K
|USDJPY
|959
|NZDUSD
|-1K
|USDCHF
|1.1K
|CHFJPY
|-6.2K
|EURCHF
|1.2K
|GBPCHF
|1.5K
|GBPCAD
|19K
|EURAUD
|2.4K
|EURJPY
|-6.4K
|EURNZD
|2.4K
|AUDJPY
|674
|GBPAUD
|-1.1K
|AUDUSD
|-69
|AUDCHF
|77
|GBPJPY
|-2.8K
|CHFSGD
|-1.4K
|CADCHF
|120
|NZDJPY
|129
|NZDCHF
|108
|CADJPY
|72
|GBPNZD
|55
|SGDJPY
|50
|EURSGD
|56
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +772.92 USD
En kötü işlem: -1 191 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +181.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.13 × 214
|
TradersGlobalGroup-Live
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 281
|
XMTrading-Real 252
|0.27 × 146
|
MEXAtlantic-Real
|0.34 × 337
|
VantageInternational-Live 2
|0.34 × 32
|
ICMarketsSC-Live12
|0.37 × 418
|
ICMarketsSC-Live25
|0.42 × 24
|
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 240
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.50 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.52 × 728
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.53 × 674
|
ICMarketsSC-Live18
|0.53 × 505
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.71 × 34
|
Hankotrade-Live
|0.72 × 464
Катя Сухарь. старт 10.08.2021. Сумма 5800.
01.09.21 баланс 6193/вывод/остаток 6095.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
31%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
216
100%
12 914
67%
75%
1.02
0.13
USD
USD
73%
1:500