Mikhail Andreev

Test K

Mikhail Andreev
0 inceleme
Güvenilirlik
216 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 31%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 914
Kârla kapanan işlemler:
8 703 (67.39%)
Zararla kapanan işlemler:
4 211 (32.61%)
En iyi işlem:
772.92 USD
En kötü işlem:
-1 191.44 USD
Brüt kâr:
58 089.39 USD (1 080 430 pips)
Brüt zarar:
-56 443.02 USD (778 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (181.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 028.05 USD (38)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
74.98%
Maks. mevduat yükü:
89.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
5 434 (42.08%)
Satış işlemleri:
7 480 (57.92%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-13.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-190.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 443.99 USD (31)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
27.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 769.28 USD
Maksimum:
8 444.63 USD (58.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.73% (5 153.87 USD)
Varlığa göre:
68.70% (8 354.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2749
XAUUSD 2623
GBPUSD 1577
AUDCAD 1376
NZDCAD 838
AUDNZD 783
USDCAD 698
EURGBP 472
EURCAD 235
USDJPY 224
NZDUSD 215
USDCHF 205
CHFJPY 191
EURCHF 171
GBPCHF 133
GBPCAD 132
EURAUD 112
EURJPY 67
EURNZD 31
AUDJPY 18
GBPAUD 17
AUDUSD 14
AUDCHF 9
GBPJPY 4
CHFSGD 4
CADCHF 3
NZDJPY 3
NZDCHF 3
CADJPY 3
GBPNZD 2
SGDJPY 1
EURSGD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -4.9K
XAUUSD 274
GBPUSD 714
AUDCAD 2.4K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 1.5K
USDCAD 91
EURGBP 884
EURCAD -42
USDJPY -553
NZDUSD 893
USDCHF -154
CHFJPY -687
EURCHF 71
GBPCHF 479
GBPCAD -223
EURAUD 986
EURJPY -936
EURNZD 738
AUDJPY 114
GBPAUD -131
AUDUSD -29
AUDCHF 68
GBPJPY -2.4K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 114
NZDJPY 57
NZDCHF 74
CADJPY 24
GBPNZD 4
SGDJPY 27
EURSGD 29
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -9.1K
XAUUSD 131K
GBPUSD 21K
AUDCAD 54K
NZDCAD 26K
AUDNZD 39K
USDCAD 14K
EURGBP 13K
EURCAD 4.8K
USDJPY 959
NZDUSD -1K
USDCHF 1.1K
CHFJPY -6.2K
EURCHF 1.2K
GBPCHF 1.5K
GBPCAD 19K
EURAUD 2.4K
EURJPY -6.4K
EURNZD 2.4K
AUDJPY 674
GBPAUD -1.1K
AUDUSD -69
AUDCHF 77
GBPJPY -2.8K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 120
NZDJPY 129
NZDCHF 108
CADJPY 72
GBPNZD 55
SGDJPY 50
EURSGD 56
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +772.92 USD
En kötü işlem: -1 191 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +181.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
105 daha fazla...
Катя Сухарь. старт 10.08.2021. Сумма 5800.

01.09.21 баланс 6193/вывод/остаток 6095.


İnceleme yok
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.26 22:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1267 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 04:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1219 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 13:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Test K
Ayda 1000 USD
31%
0
0
USD
4.9K
USD
216
100%
12 914
67%
75%
1.02
0.13
USD
73%
1:500
