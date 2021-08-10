SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Test K
Mikhail Andreev

Test K

Mikhail Andreev
0 avis
Fiabilité
216 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2021 31%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 909
Bénéfice trades:
8 699 (67.38%)
Perte trades:
4 210 (32.61%)
Meilleure transaction:
772.92 USD
Pire transaction:
-1 191.44 USD
Bénéfice brut:
58 083.96 USD (1 079 848 pips)
Perte brute:
-56 442.04 USD (777 918 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (181.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 028.05 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
74.98%
Charge de dépôt maximale:
89.75%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
5 431 (42.07%)
Courts trades:
7 478 (57.93%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
6.68 USD
Perte moyenne:
-13.41 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-190.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 443.99 USD (31)
Croissance mensuelle:
2.22%
Prévision annuelle:
27.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 769.28 USD
Maximal:
8 444.63 USD (58.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.73% (5 153.87 USD)
Par fonds propres:
68.70% (8 354.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2749
XAUUSD 2623
GBPUSD 1576
AUDCAD 1374
NZDCAD 838
AUDNZD 783
USDCAD 698
EURGBP 470
EURCAD 235
USDJPY 224
NZDUSD 215
USDCHF 205
CHFJPY 191
EURCHF 171
GBPCHF 133
GBPCAD 132
EURAUD 112
EURJPY 67
EURNZD 31
AUDJPY 18
GBPAUD 17
AUDUSD 14
AUDCHF 9
GBPJPY 4
CHFSGD 4
CADCHF 3
NZDJPY 3
NZDCHF 3
CADJPY 3
GBPNZD 2
SGDJPY 1
EURSGD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -4.9K
XAUUSD 274
GBPUSD 713
AUDCAD 2.4K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 1.5K
USDCAD 91
EURGBP 882
EURCAD -42
USDJPY -553
NZDUSD 893
USDCHF -154
CHFJPY -687
EURCHF 71
GBPCHF 479
GBPCAD -223
EURAUD 986
EURJPY -936
EURNZD 738
AUDJPY 114
GBPAUD -131
AUDUSD -29
AUDCHF 68
GBPJPY -2.4K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 114
NZDJPY 57
NZDCHF 74
CADJPY 24
GBPNZD 4
SGDJPY 27
EURSGD 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -9.1K
XAUUSD 131K
GBPUSD 21K
AUDCAD 54K
NZDCAD 26K
AUDNZD 39K
USDCAD 14K
EURGBP 13K
EURCAD 4.8K
USDJPY 959
NZDUSD -1K
USDCHF 1.1K
CHFJPY -6.2K
EURCHF 1.2K
GBPCHF 1.5K
GBPCAD 19K
EURAUD 2.4K
EURJPY -6.4K
EURNZD 2.4K
AUDJPY 674
GBPAUD -1.1K
AUDUSD -69
AUDCHF 77
GBPJPY -2.8K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 120
NZDJPY 129
NZDCHF 108
CADJPY 72
GBPNZD 55
SGDJPY 50
EURSGD 56
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +772.92 USD
Pire transaction: -1 191 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +181.92 USD
Perte consécutive maximale: -190.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live27" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
105 plus...
Катя Сухарь. старт 10.08.2021. Сумма 5800.

01.09.21 баланс 6193/вывод/остаток 6095.


Aucun avis
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.26 22:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1267 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 04:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1219 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 13:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
