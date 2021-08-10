SegnaliSezioni
Mikhail Andreev

Test K

Mikhail Andreev
0 recensioni
Affidabilità
216 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2021 31%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 914
Profit Trade:
8 703 (67.39%)
Loss Trade:
4 211 (32.61%)
Best Trade:
772.92 USD
Worst Trade:
-1 191.44 USD
Profitto lordo:
58 089.39 USD (1 080 430 pips)
Perdita lorda:
-56 443.02 USD (778 046 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (181.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 028.05 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
74.98%
Massimo carico di deposito:
89.75%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
5 434 (42.08%)
Short Trade:
7 480 (57.92%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
6.67 USD
Perdita media:
-13.40 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-190.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 443.99 USD (31)
Crescita mensile:
2.25%
Previsione annuale:
27.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 769.28 USD
Massimale:
8 444.63 USD (58.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.73% (5 153.87 USD)
Per equità:
68.70% (8 354.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2749
XAUUSD 2623
GBPUSD 1577
AUDCAD 1376
NZDCAD 838
AUDNZD 783
USDCAD 698
EURGBP 472
EURCAD 235
USDJPY 224
NZDUSD 215
USDCHF 205
CHFJPY 191
EURCHF 171
GBPCHF 133
GBPCAD 132
EURAUD 112
EURJPY 67
EURNZD 31
AUDJPY 18
GBPAUD 17
AUDUSD 14
AUDCHF 9
GBPJPY 4
CHFSGD 4
CADCHF 3
NZDJPY 3
NZDCHF 3
CADJPY 3
GBPNZD 2
SGDJPY 1
EURSGD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4.9K
XAUUSD 274
GBPUSD 714
AUDCAD 2.4K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 1.5K
USDCAD 91
EURGBP 884
EURCAD -42
USDJPY -553
NZDUSD 893
USDCHF -154
CHFJPY -687
EURCHF 71
GBPCHF 479
GBPCAD -223
EURAUD 986
EURJPY -936
EURNZD 738
AUDJPY 114
GBPAUD -131
AUDUSD -29
AUDCHF 68
GBPJPY -2.4K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 114
NZDJPY 57
NZDCHF 74
CADJPY 24
GBPNZD 4
SGDJPY 27
EURSGD 29
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -9.1K
XAUUSD 131K
GBPUSD 21K
AUDCAD 54K
NZDCAD 26K
AUDNZD 39K
USDCAD 14K
EURGBP 13K
EURCAD 4.8K
USDJPY 959
NZDUSD -1K
USDCHF 1.1K
CHFJPY -6.2K
EURCHF 1.2K
GBPCHF 1.5K
GBPCAD 19K
EURAUD 2.4K
EURJPY -6.4K
EURNZD 2.4K
AUDJPY 674
GBPAUD -1.1K
AUDUSD -69
AUDCHF 77
GBPJPY -2.8K
CHFSGD -1.4K
CADCHF 120
NZDJPY 129
NZDCHF 108
CADJPY 72
GBPNZD 55
SGDJPY 50
EURSGD 56
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +772.92 USD
Worst Trade: -1 191 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +181.92 USD
Massima perdita consecutiva: -190.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.07 × 14
ICMarkets-Live22
0.13 × 214
TradersGlobalGroup-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 281
XMTrading-Real 252
0.27 × 146
MEXAtlantic-Real
0.34 × 337
VantageInternational-Live 2
0.34 × 32
ICMarketsSC-Live12
0.37 × 418
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 24
MEXIntGroup-Real
0.44 × 240
ZealCapitalMarketSC-Live
0.50 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.52 × 728
TurnkeyGlobal-Live
0.53 × 674
ICMarketsSC-Live18
0.53 × 505
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.71 × 34
Hankotrade-Live
0.72 × 464
105 più
Катя Сухарь. старт 10.08.2021. Сумма 5800.

01.09.21 баланс 6193/вывод/остаток 6095.


Non ci sono recensioni
2025.03.19 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 03:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.26 22:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1267 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 04:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1219 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.10 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 13:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
