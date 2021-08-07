SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Agimat ICM Mt4 940 RL
Ju Hun C Lee

Agimat ICM Mt4 940 RL

Ju Hun C Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
224 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 449%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 482
Kârla kapanan işlemler:
3 162 (70.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 320 (29.45%)
En iyi işlem:
339.98 USD
En kötü işlem:
-725.43 USD
Brüt kâr:
27 658.73 USD (1 433 818 pips)
Brüt zarar:
-21 490.08 USD (1 416 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (126.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
510.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
52.83%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
2 552 (56.94%)
Satış işlemleri:
1 930 (43.06%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
8.75 USD
Ortalama zarar:
-16.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-547.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.43 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.05%
Yıllık tahmin:
-61.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 398.00 USD (55.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.89% (1 927.34 USD)
Varlığa göre:
81.88% (1 914.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1282
AUDUSD 1189
USDCAD 612
CADCHF 521
AUDCAD 448
USDJPY 153
EURAUD 127
GBPNZD 80
USDCHF 70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3K
USDCAD 922
CADCHF 1.6K
AUDCAD 422
USDJPY -1.3K
EURAUD 249
GBPNZD -1
USDCHF -480
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 19K
AUDUSD 5.9K
USDCAD 18K
CADCHF 32K
AUDCAD -21K
USDJPY -23K
EURAUD -1.9K
GBPNZD -825
USDCHF -7.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +339.98 USD
En kötü işlem: -725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +126.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -547.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 150
Pepperstone-Edge09
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 254
ICMarketsSC-Live22
0.73 × 605
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 154
ICMarketsSC-Live14
0.85 × 976
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 120
ICMarkets-Live18
1.18 × 33
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 810
ICMarkets-Live24
1.33 × 92
Tickmill-Live
1.44 × 249
ICMarketsSC-Live24
1.47 × 581
LQD1-Live01
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 14
75 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 13:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.10 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.08 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.02 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.24 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.18 17:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.13 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol