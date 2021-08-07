- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 482
Kârla kapanan işlemler:
3 162 (70.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 320 (29.45%)
En iyi işlem:
339.98 USD
En kötü işlem:
-725.43 USD
Brüt kâr:
27 658.73 USD (1 433 818 pips)
Brüt zarar:
-21 490.08 USD (1 416 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (126.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
510.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
52.83%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
2 552 (56.94%)
Satış işlemleri:
1 930 (43.06%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
8.75 USD
Ortalama zarar:
-16.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-547.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.43 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.05%
Yıllık tahmin:
-61.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 398.00 USD (55.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.89% (1 927.34 USD)
Varlığa göre:
81.88% (1 914.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1282
|AUDUSD
|1189
|USDCAD
|612
|CADCHF
|521
|AUDCAD
|448
|USDJPY
|153
|EURAUD
|127
|GBPNZD
|80
|USDCHF
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3K
|USDCAD
|922
|CADCHF
|1.6K
|AUDCAD
|422
|USDJPY
|-1.3K
|EURAUD
|249
|GBPNZD
|-1
|USDCHF
|-480
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|19K
|AUDUSD
|5.9K
|USDCAD
|18K
|CADCHF
|32K
|AUDCAD
|-21K
|USDJPY
|-23K
|EURAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|-825
|USDCHF
|-7.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +339.98 USD
En kötü işlem: -725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +126.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -547.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.42 × 226
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 150
|
Pepperstone-Edge09
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 254
|
ICMarketsSC-Live22
|0.73 × 605
|
BlueberryMarkets-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 154
|
ICMarketsSC-Live14
|0.85 × 976
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.13 × 120
|
ICMarkets-Live18
|1.18 × 33
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 810
|
ICMarkets-Live24
|1.33 × 92
|
Tickmill-Live
|1.44 × 249
|
ICMarketsSC-Live24
|1.47 × 581
|
LQD1-Live01
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.57 × 14
İnceleme yok