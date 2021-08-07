Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 5 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 4 SigmaPrimary-Real 0.00 × 3 GoMarkets-Real 1 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live20 0.22 × 9 ICMarkets-Live23 0.33 × 18 ICMarkets-Live22 0.42 × 226 ICMarketsSC-Live26 0.48 × 150 Pepperstone-Edge09 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live32 0.70 × 254 ICMarketsSC-Live22 0.73 × 605 BlueberryMarkets-Live 0.74 × 19 ICMarketsSC-Live09 0.77 × 154 ICMarketsSC-Live14 0.85 × 976 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 3 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 1.13 × 120 ICMarkets-Live18 1.18 × 33 ICMarketsSC-Live27 1.30 × 810 ICMarkets-Live24 1.33 × 92 Tickmill-Live 1.44 × 249 ICMarketsSC-Live24 1.47 × 581 LQD1-Live01 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live11 1.57 × 14 75 plus...