SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Agimat ICM Mt4 940 RL
Ju Hun C Lee

Agimat ICM Mt4 940 RL

Ju Hun C Lee
0 avis
Fiabilité
224 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 449%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 482
Bénéfice trades:
3 162 (70.54%)
Perte trades:
1 320 (29.45%)
Meilleure transaction:
339.98 USD
Pire transaction:
-725.43 USD
Bénéfice brut:
27 658.73 USD (1 433 818 pips)
Perte brute:
-21 490.08 USD (1 416 488 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (126.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
510.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.74%
Charge de dépôt maximale:
52.83%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
2 552 (56.94%)
Courts trades:
1 930 (43.06%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
8.75 USD
Perte moyenne:
-16.28 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-547.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-725.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
-5.92%
Prévision annuelle:
-71.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 398.00 USD (55.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.89% (1 927.34 USD)
Par fonds propres:
81.88% (1 914.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1282
AUDUSD 1189
USDCAD 612
CADCHF 521
AUDCAD 448
USDJPY 153
EURAUD 127
GBPNZD 80
USDCHF 70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3K
USDCAD 922
CADCHF 1.6K
AUDCAD 422
USDJPY -1.3K
EURAUD 249
GBPNZD -1
USDCHF -480
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 19K
AUDUSD 5.9K
USDCAD 18K
CADCHF 32K
AUDCAD -21K
USDJPY -23K
EURAUD -1.9K
GBPNZD -825
USDCHF -7.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +339.98 USD
Pire transaction: -725 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +126.03 USD
Perte consécutive maximale: -547.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 150
Pepperstone-Edge09
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 254
ICMarketsSC-Live22
0.73 × 605
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 154
ICMarketsSC-Live14
0.85 × 976
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 120
ICMarkets-Live18
1.18 × 33
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 810
ICMarkets-Live24
1.33 × 92
Tickmill-Live
1.44 × 249
ICMarketsSC-Live24
1.47 × 581
LQD1-Live01
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 14
75 plus...
Aucun avis
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 13:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.10 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.08 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.02 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.24 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.18 17:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.13 12:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
