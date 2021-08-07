- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 482
Profit Trade:
3 162 (70.54%)
Loss Trade:
1 320 (29.45%)
Best Trade:
339.98 USD
Worst Trade:
-725.43 USD
Profitto lordo:
27 658.73 USD (1 433 818 pips)
Perdita lorda:
-21 490.08 USD (1 416 488 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (126.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
510.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
52.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
2 552 (56.94%)
Short Trade:
1 930 (43.06%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
8.75 USD
Perdita media:
-16.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-547.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-725.43 USD (1)
Crescita mensile:
-5.92%
Previsione annuale:
-71.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 398.00 USD (55.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.89% (1 927.34 USD)
Per equità:
81.88% (1 914.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1282
|AUDUSD
|1189
|USDCAD
|612
|CADCHF
|521
|AUDCAD
|448
|USDJPY
|153
|EURAUD
|127
|GBPNZD
|80
|USDCHF
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3K
|USDCAD
|922
|CADCHF
|1.6K
|AUDCAD
|422
|USDJPY
|-1.3K
|EURAUD
|249
|GBPNZD
|-1
|USDCHF
|-480
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|19K
|AUDUSD
|5.9K
|USDCAD
|18K
|CADCHF
|32K
|AUDCAD
|-21K
|USDJPY
|-23K
|EURAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|-825
|USDCHF
|-7.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +339.98 USD
Worst Trade: -725 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +126.03 USD
Massima perdita consecutiva: -547.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.42 × 226
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 150
|
Pepperstone-Edge09
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 254
|
ICMarketsSC-Live22
|0.73 × 605
|
BlueberryMarkets-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 154
|
ICMarketsSC-Live14
|0.85 × 976
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.13 × 120
|
ICMarkets-Live18
|1.18 × 33
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 810
|
ICMarkets-Live24
|1.33 × 92
|
Tickmill-Live
|1.44 × 249
|
ICMarketsSC-Live24
|1.47 × 581
|
LQD1-Live01
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.57 × 14
