Ju Hun C Lee

Agimat ICM Mt4 940 RL

Ju Hun C Lee
0 recensioni
Affidabilità
224 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 449%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 482
Profit Trade:
3 162 (70.54%)
Loss Trade:
1 320 (29.45%)
Best Trade:
339.98 USD
Worst Trade:
-725.43 USD
Profitto lordo:
27 658.73 USD (1 433 818 pips)
Perdita lorda:
-21 490.08 USD (1 416 488 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (126.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
510.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
52.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
2 552 (56.94%)
Short Trade:
1 930 (43.06%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
8.75 USD
Perdita media:
-16.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-547.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-725.43 USD (1)
Crescita mensile:
-5.92%
Previsione annuale:
-71.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 398.00 USD (55.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.89% (1 927.34 USD)
Per equità:
81.88% (1 914.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1282
AUDUSD 1189
USDCAD 612
CADCHF 521
AUDCAD 448
USDJPY 153
EURAUD 127
GBPNZD 80
USDCHF 70
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3K
USDCAD 922
CADCHF 1.6K
AUDCAD 422
USDJPY -1.3K
EURAUD 249
GBPNZD -1
USDCHF -480
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 19K
AUDUSD 5.9K
USDCAD 18K
CADCHF 32K
AUDCAD -21K
USDJPY -23K
EURAUD -1.9K
GBPNZD -825
USDCHF -7.7K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +339.98 USD
Worst Trade: -725 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +126.03 USD
Massima perdita consecutiva: -547.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 150
Pepperstone-Edge09
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 254
ICMarketsSC-Live22
0.73 × 605
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 154
ICMarketsSC-Live14
0.85 × 976
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 120
ICMarkets-Live18
1.18 × 33
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 810
ICMarkets-Live24
1.33 × 92
Tickmill-Live
1.44 × 249
ICMarketsSC-Live24
1.47 × 581
LQD1-Live01
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.57 × 14
75 più
Non ci sono recensioni
