- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|469
|USDJPY
|304
|AUDJPY
|209
|XAUUSD
|198
|CHFJPY
|192
|GBPJPY
|152
|CADJPY
|142
|EURJPY
|137
|EURNZD
|124
|NZDJPY
|116
|USDCHF
|110
|AUDUSD
|103
|NZDCHF
|100
|EURUSD
|98
|GBPUSD
|82
|GBPCAD
|69
|GBPNZD
|66
|AUDCHF
|63
|SPXUSD
|60
|EURAUD
|58
|GBPAUD
|56
|EURCAD
|52
|BTCUSD
|51
|GBPCHF
|50
|GEREUR
|40
|CADCHF
|39
|USDCAD
|36
|NZDCAD
|34
|EURGBP
|34
|AUDCAD
|20
|XAGUSD
|19
|EURCHF
|9
|XBRUSD
|4
|AUDNZD
|2
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|22K
|USDJPY
|19K
|AUDJPY
|7.1K
|XAUUSD
|15K
|CHFJPY
|15K
|GBPJPY
|5K
|CADJPY
|4.4K
|EURJPY
|2.4K
|EURNZD
|9.1K
|NZDJPY
|2.8K
|USDCHF
|3K
|AUDUSD
|1.4K
|NZDCHF
|807
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.1K
|AUDCHF
|2.3K
|SPXUSD
|25
|EURAUD
|2.3K
|GBPAUD
|1.9K
|EURCAD
|2K
|BTCUSD
|846
|GBPCHF
|1.8K
|GEREUR
|142
|CADCHF
|403
|USDCAD
|227
|NZDCAD
|443
|EURGBP
|658
|AUDCAD
|537
|XAGUSD
|489
|EURCHF
|154
|XBRUSD
|7
|AUDNZD
|12
|profit
|33K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-6.5K
|USDJPY
|-20K
|AUDJPY
|-7.2K
|XAUUSD
|840K
|CHFJPY
|-799
|GBPJPY
|4.4K
|CADJPY
|-13K
|EURJPY
|17K
|EURNZD
|-16K
|NZDJPY
|8K
|USDCHF
|7.1K
|AUDUSD
|6.3K
|NZDCHF
|-11K
|EURUSD
|-7.5K
|GBPUSD
|-5.7K
|GBPCAD
|7.9K
|GBPNZD
|-522
|AUDCHF
|-3.9K
|SPXUSD
|-21K
|EURAUD
|8.9K
|GBPAUD
|5.1K
|EURCAD
|-1.3K
|BTCUSD
|2M
|GBPCHF
|1.2K
|GEREUR
|110K
|CADCHF
|-1.4K
|USDCAD
|3.5K
|NZDCAD
|1.5K
|EURGBP
|1.5K
|AUDCAD
|-1.2K
|XAGUSD
|33K
|EURCHF
|845
|XBRUSD
|3.9K
|AUDNZD
|159
|profit
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 147
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 160
|
SkillingLimited-Live
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
STOUK-Real
|0.00 × 7
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 7
|
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
💸 2 Milyon Pip'e hoş geldiniz.
👉 Bu, insanlara Bermaui Tools ile nasıl işlem yapacaklarını göstermek için kullandığım yarı otomatik bir sinyaldir.
👉 Her işlemi açıklıyorum x (twitter) 👉 [ @BermaBands ]
👉 Daha fazlasını öğrenmek için bu oynatma listesini YouTube'da izleyebilirsiniz 👉 [ Burada ]
👉 Makaleleri 👉 [ Burada ] da okuyabilirsiniz
For all my followers. You can read my analysis on X platform ... here https://x.com/BermaBands
USD
USD
USD
An experienced, excellent, and professional trader, I hope to become like him one day
Great start of the month with two million pips .. I have purchased many products from Muhammad in the past and they are doing very well.. great support also
This guy know exactly what is he doing. and he always posts all his trades on his own personal telegram channel> copiers can always follow up their trades on Telegram to know the actual reasons behind any position entriy and exsit. always suppoting him. i was watching his channel 3 months ago and now i am in.