Muhammad Elbermawi

Two Million Pips

Muhammad Elbermawi
3 inceleme
Güvenilirlik
217 hafta
1 / 8.1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 287%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 299
Kârla kapanan işlemler:
2 242 (67.95%)
Zararla kapanan işlemler:
1 057 (32.04%)
En iyi işlem:
32 969.04 USD
En kötü işlem:
-2 750.12 USD
Brüt kâr:
284 870.34 USD (6 504 573 pips)
Brüt zarar:
-121 116.75 USD (3 577 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (96.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33 104.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
87.54%
Maks. mevduat yükü:
117.40%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.21
Alış işlemleri:
1 973 (59.81%)
Satış işlemleri:
1 326 (40.19%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
49.64 USD
Ortalama kâr:
127.06 USD
Ortalama zarar:
-114.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-5 330.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 393.71 USD (8)
Aylık büyüme:
0.74%
Yıllık tahmin:
8.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 393.71 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.87% (12 393.71 USD)
Varlığa göre:
85.56% (11 778.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 469
USDJPY 304
AUDJPY 209
XAUUSD 198
CHFJPY 192
GBPJPY 152
CADJPY 142
EURJPY 137
EURNZD 124
NZDJPY 116
USDCHF 110
AUDUSD 103
NZDCHF 100
EURUSD 98
GBPUSD 82
GBPCAD 69
GBPNZD 66
AUDCHF 63
SPXUSD 60
EURAUD 58
GBPAUD 56
EURCAD 52
BTCUSD 51
GBPCHF 50
GEREUR 40
CADCHF 39
USDCAD 36
NZDCAD 34
EURGBP 34
AUDCAD 20
XAGUSD 19
EURCHF 9
XBRUSD 4
AUDNZD 2
profit 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 22K
USDJPY 19K
AUDJPY 7.1K
XAUUSD 15K
CHFJPY 15K
GBPJPY 5K
CADJPY 4.4K
EURJPY 2.4K
EURNZD 9.1K
NZDJPY 2.8K
USDCHF 3K
AUDUSD 1.4K
NZDCHF 807
EURUSD 4.4K
GBPUSD 3.2K
GBPCAD 1.5K
GBPNZD 1.1K
AUDCHF 2.3K
SPXUSD 25
EURAUD 2.3K
GBPAUD 1.9K
EURCAD 2K
BTCUSD 846
GBPCHF 1.8K
GEREUR 142
CADCHF 403
USDCAD 227
NZDCAD 443
EURGBP 658
AUDCAD 537
XAGUSD 489
EURCHF 154
XBRUSD 7
AUDNZD 12
profit 33K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -6.5K
USDJPY -20K
AUDJPY -7.2K
XAUUSD 840K
CHFJPY -799
GBPJPY 4.4K
CADJPY -13K
EURJPY 17K
EURNZD -16K
NZDJPY 8K
USDCHF 7.1K
AUDUSD 6.3K
NZDCHF -11K
EURUSD -7.5K
GBPUSD -5.7K
GBPCAD 7.9K
GBPNZD -522
AUDCHF -3.9K
SPXUSD -21K
EURAUD 8.9K
GBPAUD 5.1K
EURCAD -1.3K
BTCUSD 2M
GBPCHF 1.2K
GEREUR 110K
CADCHF -1.4K
USDCAD 3.5K
NZDCAD 1.5K
EURGBP 1.5K
AUDCAD -1.2K
XAGUSD 33K
EURCHF 845
XBRUSD 3.9K
AUDNZD 159
profit 0
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32 969.04 USD
En kötü işlem: -2 750 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +96.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 330.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live
0.00 × 147
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 160
SkillingLimited-Live
0.00 × 7
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
360Capital-Real
0.00 × 7
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
STOUK-Real
0.00 × 7
AFXCapital-Real
0.00 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
GPP-Live
0.00 × 4
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 7
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
USKMarkets-Live
0.00 × 3
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
1081 daha fazla...
💸 2 Milyon Pip'e hoş geldiniz.

👉 Bu, insanlara Bermaui Tools ile nasıl işlem yapacaklarını göstermek için kullandığım yarı otomatik bir sinyaldir.

👉 Her işlemi açıklıyorum x (twitter) 👉 [ @BermaBands ]

👉 Daha fazlasını öğrenmek için bu oynatma listesini YouTube'da izleyebilirsiniz 👉 [ Burada ]

👉 Makaleleri 👉 [ Burada ] da okuyabilirsiniz


Ortalama derecelendirme:
Mohamed Kilany
14
Mohamed Kilany 2024.11.11 21:24 
 

An experienced, excellent, and professional trader, I hope to become like him one day

teejay77
441
teejay77 2024.10.05 12:57 
 

Great start of the month with two million pips .. I have purchased many products from Muhammad in the past and they are doing very well.. great support also

Samir Salem
193
Samir Salem 2021.12.04 01:39 
 

This guy know exactly what is he doing. and he always posts all his trades on his own personal telegram channel> copiers can always follow up their trades on Telegram to know the actual reasons behind any position entriy and exsit. always suppoting him. i was watching his channel 3 months ago and now i am in.

2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 18:27 2025.02.06 18:27:27  

For all my followers. You can read my analysis on X platform ... here https://x.com/BermaBands

2024.11.06 01:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 18:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 17:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.03 23:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 23:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.29 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 11:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 17:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.14 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Two Million Pips
Ayda 30 USD
287%
1
8.1K
USD
163K
USD
217
99%
3 299
67%
88%
2.35
49.64
USD
86%
1:500
Kopyala

